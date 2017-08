Kirchenfeld-Schüler werden jahrelang Bus fahren müssen

Niemand bezweifle die Notwendigkeit einer Sanierung der Schule Kirchenfeld, sagt Anna Schafroth, Präsidentin des Kirchenfeld-Brunnadern-Elfenau-Leists. «Aber es gibt kein Argument für ein Erweiterung des Schulhauses.» In diesem Teil des Quartiers sei nicht mit einer Zunahme der Schülerzahlen zu rechnen. Und der grosse Erweiterungsbau werde den Blick auf das denkmalgeschützte Schulgebäude von der Aareseite her verhindern. Für Schafroth ist daher klar: «Das Projekt muss gesundgeschrumpft werden.» Auch in der Länggasse sei es vor ein paar Jahren gelungen, eine Schulsanierung zu entschlacken und den Bau einer neuen Aula auf dem Pausenplatz zu verhindern. Im Kirchenfeld gehe es nun ebenfalls darum, einen «überflüssigen Luxusanbau» zu verhindern. Der Leist werde eine allfällige Ablehnung seiner Einsprache auf jeden Fall weiterziehen. «Eine Einigung ist für uns nicht möglich», sagt Schafroth.

Ängste vor einem Hangrutsch

Das Volk hat den 46-Millionen-Kredit für den Um- und Neubau der Schule Kirchenfeld im letzten Herbst an der Urne gutgeheissen. Ob es dabei immer mit rechten Dingen zugegangen ist, wird nun aber bestritten. Der Leist hat nicht nur selber eine Einsprache eingereicht, er hat sich auch einer Gruppe von Anwohnern angeschlossen, die eine weitere Einsprache eingereicht hat. Dabei geht es um zonenrechtliche Fragen: Die Änderung des Zonenplans sei vom Gemeinderat als «geringfügig» eingestuft worden, damit sie nicht dem Volk vorgelegt werden müsse, sagt Rechtsanwalt Mark Sollberger. Für ein Vorhaben dieser Grösse brauche es aber eine ordentliche Zonenplanänderung. «Diese hätte zwingend vors Volk kommen müssen.»

Einige von Sollbergers Mandanten befürchten zudem, dass die Stadt die Risiken des Baugrundes zu wenig abgeklärt habe. So wiesen benachbarte Liegenschaften bereits heute Risse auf, da die Gesteinsschichten am Aarehang «relativ unstabil» seien. Auch stünden gelegentlich Keller unter Wasser, weil es wiederholt Probleme mit dem Grundwasser gegeben habe, sagt Sollberger. Die Hauseigentümer haben Angst, dass der Hang beim Aushub der Grube für den Erweiterungsbau ins Rutschen kommen könnte. Sie wollen sich nicht mit einer allfälligen Ablehnung der Einsprache begnügen. «Wir haben unsere Chancen abgeklärt und sind diesbezüglich zuversichtlich», sagt Sollberger. Eine erste Einspracheverhandlung sei ergebnislos verlaufen.

Stadt zahlt unnötig Miete

Für die Schüler bedeutet der Umbau, dass sie ab Baubeginn im Sommer 2018 den Unterricht in einem Provisorium besuchen müssen. Auf eine Lösung im Quartier hat die Stadt verzichtet, wie die «Berner Zeitung» berichtete. Kurz vor den Sommerferien wurden die Eltern informiert, dass nicht mehr das Calvinhaus an der Marienstrasse und ein Gebäude auf dem Areal der Schule Matte im Fokus stünden, sondern das Engeschulhaus. Viele Eltern im Quartier haben aber Mühe mit der Vorstellung, dass ihre Kinder für mindestens zwei Jahre quer durch die Stadt zur Schule gefahren werden müssen. Auch hat die Stadt das Calvinhaus bereits fix bis Sommer 2019 angemietet, weil der Baubeginn einst für diesen Sommer geplant war. Die Miete für das ungenutzte Gebäude beträgt 16'000 Franken im Monat.

Die Lösung im Calvinhaus sei seitens Schule und Eltern umstritten gewesen, sagt Schulamtsleiterin Irene Hänsenberger. Auch bringe ein Provisorium im Schulhaus Enge «grossen pädagogischen Mehrwert», da der Schulbetrieb nicht auf zwei Standorte aufgeteilt werden müsse. Der Transport werde mit Bussen von Bernmobil stattfinden. Um die Fahrten zu minimieren, würden die Stundenpläne «speziell koordiniert». Auch werde die Tagesschule Kirchenfeld in der Enge installiert, damit die Kinder bei Bedarf über Mittag in der Schule bleiben könnten. Hänsenberger geht von einer zweijährigen Dauer des Provisoriums aus – mit der Möglichkeit auf Verlängerung. Am Ende könnt es doppelt so lange dauern: Wird das Verfahren bis vor Bundesgericht gezogen, rechnet das Hochbau Stadt Bern mit einer Verzögerung von rund zwei Jahren. (Der Bund)