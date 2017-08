Keine Zürcher Praxis bei Besetzungen in der Stadt Bern

Der Berner Gemeinderat will an seiner bestehenden Praxis bei Zwischennutzungen und Hausbesetzungen festhalten. Im Besonderen lehnt er die Forderung ab, die Praxis aus Zürich zu übernehmen, wonach Besetzungen erst geräumt werden, wenn eine gültige Abbruch- oder Baubewilligung vorliegt. Dem Gemeinderat fehle aufgrund der Einheitspolizei im Kanton Bern die Kompetenz, eine Regelung wie diejenige in der Stadt Zürich zu erlassen, sagte Gemeinderat Michael Aebersold (SP) am Montag auf Anfrage.

Werde die Polizei von Privaten, dem Kanton oder Bund aufgeboten, habe die Stadt keine Entscheidungsmacht und könne nur die Beobachterrolle übernehmen. Allerdings macht der Gemeinderat in einer Mitteilung auch deutlich, dass er keinen Grund sieht, Hausbesetzern entgegenzukommen. So hält er fest, «dass gewaltsame Besetzungen einen Eingriff in das verfassungsmässige Grundrecht der Eigentumsgarantie darstellen und durch einen Rechtsstaat nicht akzeptiert werden können».

Bei der Besetzung von Stadtliegenschaften will die Stadtregierung dennoch auch weiterhin «pragmatisch» verfahren und eine polizeiliche Räumung nur als Ultimo Ratio anordnen. Etwa dann, wenn entweder eine Abbruch- oder Baubewilligung vorliege, oder aber der Gang der öffentlichen Verwaltung respektive die zonenkonforme Nutzung erheblich gestört werde. «Für unsere eigenen Liegenschaften wenden wir die Zürcher Kriterien an», sagt Aebersold dazu. «Wir erachten die Zürcher Regelung als sinnvoll und appellieren an den Kanton und den Bund, diese ebenso umzusetzen.»

Behörde kontaktiert Eigentümer

Der Gemeinderat hat aufgrund zweier parlamentarischer Vorstösse, welche die Übernahme der Zürcher Praxis forderten, zur Praxis in Bern Stellung genommen. In diesem Zusammenhang teilte die Stadtregierung auch mit, dass sie Leerstände und Besetzungen vermeiden wolle. Eine zentrale Rolle spiele dabei die Koordinationsstelle Zwischennutzung. Die Plattform koordiniert und vermittelt zwischen Anbietern und Nutzern und soll Zwischennutzungen von Liegenschaften und Arealen ermöglichen. Seit diesem Jahr kontaktiert die Koordinationsstelle auch Nutzungsberechtigte, wenn sie von einer Besetzung erfährt und koordiniert wenn möglich zwischen diesen und den Besetzern.

Die Ironie der Geschichte: Die Koordinationsstelle wurde einst auf Druck linker Parteien geschaffen. Aber nicht, um Hausbesetzungen zu verhindern, sondern im Gegenteil, um einen grosszügigeren Umgang mit Hausbesetzungen zu ermöglichen.

«Nicht sehr mutig »

So zeigen sich die Linksaussen-Parteien nun auch wenig begeistert von der Antwort des Gemeinderats. Das Argument der fehlenden Kompetenzen gegenüber der Kantonspolizei sei ein vorgeschobener Grund, um dem politischen Druck auszuweichen, teilte etwa die Junge Alternative mit. Der Gemeinderat halte an einer Praxis aus dem Jahr 1995 fest und habe sich damit für den Weg des geringsten Widerstands entschieden.

Die Alternative Linke äusserte ihren Unmut über Facebook. Das «bizarre Recht, Häuser leer stehen zu lassen», sei dem Gemeinderat wichtiger, als die selbst organisierte Schaffung von Wohn- und Kulturraum, schreibt die Partei. Ihr Fazit: «Nicht sehr mutig.»

Hausbesetzungen geben in der Stadt Bern immer wieder zu reden. Im Februar dieses Jahres kam es im Zuge der Räumung eines besetzten Hauses an der Effingerstrasse zu schweren Ausschreitungen. Meistens verlaufen Zwischennutzungen aber ohne Probleme – auch besetzte Häuser werden in der Regel freiwillig verlassen, wie die Koordinationsstelle bereits mehrfach betonte. (chl/sda)