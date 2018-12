«Jetzt kommen dann die zwei neuen Frauen»

Als der Weltkrieg zu Ende ging, war Emilie Kunz-Keller fünfjährig – der Erste Weltkrieg notabene, nicht der Zweite. Erinnerungen daran habe sie keine, sie sei noch zu klein gewesen. «So ein Jahrhundert ist eine lange Zeit», sinniert sie, als der Besucher in ihrem kleinen Zimmer in einem Altersheim in Gümligen sitzt. Das Militär war in ihrem Leben wichtig, denn ihr Ehemann war Oberst. Den Hauptmann verdiente er bei der Kavallerie ab, eine Truppengattung, die 1972 aufgelöst wurde. Er arbeitete in der Bundesverwaltung – etwas mit Lebensmittelversorgung und Notvorrat, die genaue Bezeichnung ist Emilie Kunz entfallen.

Noch sehr präsent sind ihr aber die «Märggeli», die Rationierungsmarken zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Fleisch, Eier, Zucker: Für fast alles benötigte man in der Zeit des Zweiten Weltkriegs nebst Geld auch Coupons. Auf diese Weise wurden die knappen Güter einigermassen gerecht verteilt. Ihre Eltern besassen im Aargauer Seetal ein Haus mit grossem Garten – in kargen Zeiten ein wahrer Segen: «Ich erhielt von der Mutter oft ein Paket mit Gemüse nach Bern geschickt.» Die Postporti seien viel tiefer gewesen.

Tief waren auch die Gräben zwischen den Konfessionen. Sogenannte Mischehen wurden nicht gerne gesehen. Als ihr Vater als Katholik eine reformierte Frau heiratete und später sogar konvertierte, gab das viel zu reden.

Älteste «Bund»-Abonnentin

Bis sie 102-jährig war, wohnte Emilie Kunz-Keller in Bern an der Wyttenbachstrasse in der Nähe der «Bund»-Redaktion. Seit dem Umzug nach Bern 1942 hatte die Familie den «Bund» abonniert, Emilie Kunz-Keller dürfte somit die älteste Abonnentin sein. Die Zeitung, die in den letzten Jahren dünner geworden sei, studiere sie täglich, sagt sie. Das Lesen bereite ihr kaum Mühe. Schwieriger sei es für ihre Augen, die Bilder am weiter entfernten Fernsehgerät zu erkennen.

Die Pensionärin ist informiert über das, was in der Welt geht, auch über das politische Top-Ereignis der Schweizer Politik dieser Woche. «Jetzt kommen dann diese zwei neuen Frauen», sagt sie, es würde sie freuen, wenn der Bundesrat weiblicher würde. Als 1971 das Frauenstimmrecht endlich eingeführt wurde, ging Emilie Kunz stramm auf die sechzig zu. Sie habe sich gefreut, selber mitbestimmen zu können. Die Vorlagen habe sie zwar mit dem Mann diskutiert, aber den Zettel selbstständig ausgefüllt. «Meistens stimmten wir gleich.»



«Ich ästimiere sehr, dass heute manches möglich ist, gerade auch für Frauen.»

Als junge Frau arbeitete Emilie Kunz bei der Post als Telefonistin. An einer Wand, so gross wie die Wand ihres Zimmers, habe sie die Verbindungen gestöpselt. Auch Telegramme hatte sie zu vermitteln, jene verschwundenen Vorläufer der SMS, die per Eilbote zugestellt wurden. «Wir kriegten einiges mit», sagt Emilie Kunz und schmunzelt: etwa das Bettel-Telegramm einer jungen Frau im Ausland, die ihren Vater um Geld anging, da sie «einen armen Schlucker» heirate. Der Vater, ein Zigarrenfabrikant, sei pickelhart geblieben, erinnert sich das «PTT-Fräulein». Er habe geantwortet: «Heirate armen Schlucker, Vater schickt kein Geld».

Inzwischen ist die Rentnerin froh, dass sich ihre Tochter um die Einzahlungen kümmert. Ganz «gsorget gä» will sie die finanziellen Dinge aber nicht, sondern lässt sich den Vergütungsauftrag jeweils vorlegen und die Zahlungen erklären. «Ich muss doch wissen, was hinausgeht.»

Nochmals zügeln?

Oft denken alte Menschen, früher sei alles besser gewesen. Emilie Kunz nicht. Sie finde es gut, dass man nicht mehr von Hand waschen und die Wäsche aufhängen müsse. Auch gesellschaftlich habe sich vieles verbessert. «Ich ästimiere sehr, dass heute manches möglich ist, gerade auch für Frauen.» Ihr eigener Radius ist klein geworden. Meistens lässt sich die seit 1999 Verwitwete das Essen aufs Zimmer bringen, wenn sie nicht bei «den alten Leuten» sein will. Sie ist nicht die einzige Hochbetagte in der Familie. Ihr Bruder starb Anfang Jahr mit 102 Jahren.

Sie bemutterte den jüngeren Bruder, als er Witwer wurde, und riet ihm in Briefen, ein Hörgerät und eine gute Brille zu kaufen. Wenn eines ihrer Kinder erkrankt, macht sie sich Sorgen, ob sie am Ende noch den eigenen Nachwuchs überlebe. Es gefalle ihr im Heim, versichert sie, die Betreuerinnen seien nett und das Essen gut. Dennoch denke sie manchmal, es sei Zeit zu sterben – «in den nächsten paar Jahren». Vielleicht erlebe sie aber noch den Umzug zurück in ihr angestammtes Zimmer in einem anderen Gebäude auf dem Gelände, das derzeit renoviert wird. Es sei grösser gewesen, wiewohl sie auch dieses kleinere möge: «Das isch mis Budeli.» Als sie umzog, kündigte sie an, sie komme dann in zwei Jahren wieder zurück. (Der Bund)