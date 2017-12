Im Boulissidrome endet die Saison nie

Kein rauchender Grill, keine urbanen Gärtner, keine herumrennenden Kinder – in der kürzlich eröffneten Boulehalle im Untergeschoss des Zieglerspitals gibt es nicht viel Ablenkung. Vor allem aber – und das ist das Wichtigste – gibt es hier keinen Winter. Denn bisher war für die Berner Bouleszene der Winteranfang gleichbedeutend mit Spielende. Ihre Spielorte – Lorrainepark, Münsterplattform und Platanenhof Unitobler – befinden sich seit Wochen im Winterschlaf.

Wer in Bern auch bei garstigem Wetter nicht auf das Boulespielen verzichten wollte, musste dafür in die Boulestadt Biel ausweichen, wo bereits seit langem eine Halle steht. Dank dem hartnäckigen Einsatz einiger Berner Bouleenthusiasten gibt es aber jetzt auch in der Stadt Bern eine wetterfeste Bouleanlage, das Boulissidrome.

Möglich gemacht hat das der Berner Pétanque-Club Boulissima. Dort war man schon seit einiger Zeit auf der Suche nach einer Schlechtwetter-Alternative und wurde auf dem Areal des Zieglerspitals schliesslich fündig. «Der Raum ist für uns ideal», sagt Hans Kindler, Pensionär und langjähriges Vereinsmitglied des 1994 gegründeten Clubs. Mit der Stadt, der Besitzerin des Gebäudes, hat Boulissima einen mehrjährigen Vertrag abgeschlossen. Für den noch relativ jungen Berner Club ist das ein Meilenstein: «Jetzt haben auch wir endlich ein eigenes Vereinslokal», freut sich Kindler.

Mit Statue auf Velotour

Während Kindler über die Unterschiede von Boule und Pétanque referiert (Text rechts), findet neben ihm gerade ein kleines Turnier statt. Derweil spiegelt sich das helle Licht der Neonröhren an den weiss gekachelten Wänden. Hat sich der Club in der ehemaligen Leichenhalle des Spitals eingemietet? Kindler verneint. Früher sei hier das Essen für die Patienten zubereitet worden. Auf dem zusammenklappbaren Holztisch vor ihm steht, neben der obligaten Flasche Pastis, eine zwanzig Zentimeter grosse Bronzefigur eines Boulespielers. Die Art-déco-Figur mit dem schweren Marmorsockel kaufte Kindler auf einer Brocante in Frankreich – zu Beginn einer mehrtägigen Velotour. «Ich hatte keine Wahl, ich musste sie einfach kaufen», sagt er.

Bevor Berns erste Boulehalle eröffnet wurde, kamen auch andere Clubmitglieder ins Schwitzen. Nach dem Motto: Kommst du nicht in den Park, kommt der Park eben zu dir, mussten 45 Tonnen Juramergel und Kies herangeschafft werden. Zum Einsatz kamen ein kleiner Bagger sowie zwei «Dumper», benzinbetriebene Lastfahrzeuge, welche die Luft im Untergeschoss ziemlich schnell dünn werden liessen. Anschliessend verteilten engagierte Clubmitglieder das Material mit Karretten, Schaufeln und einem Rechen auf den rund 300 Quadratmetern.

Hostelgäste willkommen

Um den Aufprall der Eisenkugeln akustisch zu dämmen, kleideten sie die Holzrahmen und den Boden der Bahnen zuvor mit Gummimatten aus. Dies nicht zuletzt weil über der Bouleanlage im ehemaligen Zieglerspital ein Hostel eingemietet ist. Mit Erfolg.

Bislang hat sich nur eine Studentin, welche oberhalb des Hostels logiert, über die dumpfen Schläge beschwert. Das erzählt jedenfalls ein neu hinzugekommener Boulespieler, der sich gerade auf einer freien Bahn warmwirft. «Von den Gästen selber oder dem Hostel-Personal hat sich bislang noch niemand beklagt», sagt er. Im Gegenteil, einige seien bereits zum Spielen heruntergekommen und begeistert gewesen.

Um bei jedem Wetter spielen zu können, nehmen die Boulespieler allerdings auch Einschränkungen in Kauf. Wer beispielsweise seine Kugeln gerne «ballistisch» auswirft, also im hohen Bogen, muss in der Halle aufpassen, dass er nicht die Beleuchtung an der Decke abschiesst. Ausserdem herrscht im Boulissidrome eine ziemliche Hitze. Vom neuen Haustechniker erhoffen sich die Spieler aber schon bald ein wenig Abkühlung. Auf Stumpen, Pfeifen und Zigaretten muss drinnen ebenfalls verzichtet werden. Dafür gibt es im Boulissidrome eine kleine Bar mit Getränken und Snacks. (Der Bund)