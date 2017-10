«Ich übe gerne, finde aber leider oft nicht die nötige Zeit dafür»

In Anzug und Krawatte, seriös wie Banquiers, geben die Jazzmusiker eine Kostprobe ihres Könnens. Es war 1967, als das Schweizer Fernsehen – noch in Schwarzweiss – einen Beitrag über die erste Schweizer Jazzschule in Bern sendete. «Ich kenne die Herren», sagt Stewy von Wattenwyl, der heutige Schulleiter. «Es war ihnen wichtig zu zeigen, dass sie keine saufenden Kiffer sind, sondern eine seriöse Institution vertreten.» Die bescheidenen Anfänge spielten sich im Rahmen des Coop-Freizeitwerks ab, dem Pendant zur Migros-Klubschule. Zehn Jahre kämpfte die Schule, bis sie vom Kanton als Musikerausbildung anerkannt wurde. Stewy von Wattenwyl kennt die Schule im Hochhaus am Eigerplatz, seit er als fünfjähriger Knirps hier Rhythmikstunden bekam. Das bedeutet aber nicht, dass der Weg zum Schulleiter dieser Institution vorgegeben war, im Gegenteil. Einen künstlerischen Beruf anzustreben, erschien damals noch mehr als heute als Risiko, und wenn schon Musiker, dann eher an einem Konservatorium als an einer Jazzschule.

Auch er erhielt als Schulkind ein Jahrzehnt lang im «Konsi» Klavierstunden. «Ich war motiviert und ehrgeizig, weshalb ich gerne stundenlang übte.» Bald habe er aber eine Schwäche konstatiert: «Ich konnte kaum Noten lesen.» Also habe er auf die Hände der Lehrerin geguckt und sich die Harmonien eingeprägt, um sie auswendig nach Gehör nachzuspielen. Aufgefallen sei dies vorerst nicht. Erst an der Mittelstufenprüfung habe der damalige Direktor gebrummt: «Da stimmt doch etwas nicht.» Mit der Musik, die dem inzwischen pubertierenden Stewy am besten gefiel – Janis Joplin, Rolling Stones, Deep Purple –, brauchte er im «Konsi» gar nicht zu kommen. Das mache nur die Ohren kaputt, hiess es. Ihm habe es darum «abgelöscht». Heute sei der Graben nicht mehr so tief, auch am Konservatorium würden Pop- und Jazzstücke gespielt.

Privat gründete er eine Rockband, spielte E-Piano und Schlagzeug, abwechslungsweise, wie er sich schmunzelnd erinnert. Die Formation kam sogar zu einigen «Gigs» als Vorgruppe in der Mahogany Hall. Dann hatte von Wattenwyl ein Schlüsselerlebnis: Beim Zappen am TV sah er Michel Petrucciani (1962–1999), den kleinwüchsigen französischen Jazzpianisten, der an der Glasknochenkrankheit litt. «Wenn einer, der gleich alt ist wie ich, so spielen kann, dann ist das Wahnsinn», habe er gedacht. Von da an sei er «voll in den Jazz eingetaucht» und habe sich an der Swiss Jazz School angemeldet. 1984 habe er die Aufnahmeprüfung bestanden. Gleichzeitig absolvierte er das Seklehramt.

Das war die Pflicht, doch die Kür war der Jazz: «Hier übte ich stundenlang, es hatte für mich klar Priorität.» Bedauert er die «Umwege» über Konservatorium und Lehrerberuf? Nein, sagt von Wattenwyl. Im «Konsi» habe er sich eine gute Spieltechnik angeeignet, die Auseinandersetzung mit der klassischen Musik sei wichtig und fruchtbar gewesen: «Bach ist immer noch der Grösste von allen, an ihm kommt keiner vorbei.» Auch die Lehrerausbildung habe nicht geschadet, denn selber Musik machen und unterrichten seien zwei Paar Schuhe, sagt der Schulleiter, der immer noch Klavierstunden, Gehörbildung und Rhythmik erteilt. Übrigens übe er auch heute noch gerne Klavier: «Nur finde ich leider immer zu wenig Zeit dafür.»

Der Rockmusiker Frank Zappa (1940–1993) spöttelte einst über den Jazz: «Er ist nicht tot, er riecht nur komisch.» In der Zeit des Swing sei der Jazz die populäre Tanzmusik mit einem entsprechend grossen Publikum gewesen, sagt von Wattenwyl. Mit dem Bebop habe er sich mehr in die Clubs verlagert und sei eine zunehmend intellektuellere Nischenmusik geworden: «Der Jazz hat sich immer neu erfunden.» Das ohnehin eher kleine Publikum habe die rasanten Entwicklungen nicht immer mitgemacht, sagt von Wattenwyl. Auch er selbst sei mit einem modernen Konzertprogramm schon vor lediglich fünf Leuten aufgetreten. «Klar ist das frustrierend, aber es wäre falsch, deswegen das Publikum zu beschimpfen.» Gerade jüngere Jazzmusiker und Veranstalter fürchten sich laut von Wattenwyl allzu sehr davor, mit verständlicherem Jazz als Diener des Seichten oder Gefälligen gescholten zu werden. Das Publikum möge jedoch auch die traditionelleren Formen, wie sie etwa am Jazzfestival Bern geboten würden: «Ich staune, welche Koryphäen Hans Zurbrügg schon nach Bern geholt hat.» Doch auch Zurbrüggs Festival findet längst nicht mehr im Kursaal statt, sondern im intimeren Rahmen der Inneren Enge. (Der Bund)