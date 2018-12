«Ich suchte nicht die Konfrontation»

Es ist kein Studierzimmer im Pfarrhaus, denn Klaus Bäumlin ist 80-jährig und längst pensioniert. Doch das Dachatelier mit Pult, Tisch und vielen Bücherregalen, in dem es nach Tabakpfeife riecht, macht deutlich, dass da einer immer noch seiner Profession nachgeht: dem Studium der Bibel – und was sie dem heutigen Menschen zu sagen hat. Anfang Jahr hat er an der Volkshochschule 90 Zuhörerinnen und Zuhörer ins Lukasevangelium eingeführt. Am Münster gestaltet er oft die Vesper am Samstagabend: viel Musik, kurze Predigt. «Es ist heilsam, wenn man sich kurz fassen muss», sagt der Pfarrer und schmunzelt, behandeln doch unzählige Witze die Thematik von langweiligen Predigten und schläfrigen Gottesdienstbesuchern. Auch bei ihm kam es vor, dass jemand einschlief.

An der ersten Pfarrstelle im Simmental war die Kirche jeweils voll. Die Bauern machten frühmorgens den Stall, wuschen sich und kamen nach einem langen Weg «gsunntiget z Predig», wo der eine oder andere in der geheizten Kirche von Müdigkeit übermannt wurde. «Ich verstand mich gut mit den Leuten», sagt Bäumlin. Gab es keinen Clash of Civilizations zwischen dem universitär ausgebildeten Theologen und der oft evangelikal-frommen Zuhörerschaft? «Ich habe nicht die Konfrontation gesucht, aber ihnen die Erkenntnisse der modernen Bibelwissenschaft nicht vorenthalten.» Tue man dies nicht belehrend, sondern erzählend, werde man verstanden.

Umstrittene «Schwulenhochzeit»

Schweizweit bekannt wurde Bäumlin im Juli 1995 als Gemeindepfarrer an der Nydeggkirche. Die «Schwulenhochzeit» war ein Medienknüller und füllte die Leserbriefspalten. Zwei homosexuelle Männer hatten ihn gefragt, ob er bereit wäre, ihre Beziehung in einem öffentlichen Gottesdienst zu segnen. Dass sie auf ihn zukamen, war kein Zufall, hatte Bäumlin doch schon als Redaktor der bernischen Kirchenzeitung «Saemann» für einen anderen Umgang mit der lange Zeit drangsalierten Minderheit plädiert. In seiner Kirche gab es Gottesdienste mit dem Verein Homosexuelle und Kirche (HUK). Bäumlin erinnert sich an bewegende Feiern mit Menschen, die an Aids erkrankt waren. «Das schwule Paar wusste, dass bei uns an der Nydeggkirche eine offene Haltung herrscht.»

«Man studiert die biblische Botschaft und zieht daraus Schlüsse für das politische Handeln.»Klaus Bäumlin

Sein Kirchgemeinderat sei informiert gewesen und habe hinter ihm gestanden, die kantonalen Kirchenoberen nahmen das Ereignis eher distanziert zur Kenntnis. Bäumlin wusste, dass die neue Kirchenordnung eine solche Segnung nicht vorsah, aber auch nicht explizit verbot, denn er hatte von 1988 bis 1990 selbst daran mitgearbeitet. Von daher hätten manche seinen Mut überschätzt. «In Deutschland hätte mich der Landesbischof wohl gefeuert.» Genau dies forderte damals die konservativ-christliche Partei EDU. Heute erhält Bäumlin von der Theologischen Fakultät Bern wegen seines Engagements für marginalisierte Gruppen die Ehrendoktorwürde.

Um Flüchtlinge besorgt

«Ich neige mich gern nach links», sagt Bäumlin, als ihn die Fotografin auffordert, sich auf die Ecke des Schreibtischs zu setzen. Und wieder lächelt er. Seine Engagements zeigen, dass er kein bourgeoiser Pfarrherr war, sondern sich den Problemen der Zeit stellte. Nach dem Militärputsch in Chile flohen Oppositionelle in die Schweiz. Bäumlin und seine Frau Ursula – die spätere SP-Nationalrätin – setzten sich für Freiplätze ein.

Als in den 1980er-Jahren tamilische Flüchtlinge ins Land kamen, teilten Bäumlins die Wohnung über zwei Jahre mit einer jungen Familie. «Es waren feine Leute mit Humor», sagt Bäumlin.

Als «Saemann»-Redaktor hat Bäumlin die technische Entwicklung im Zeitungsgewerbe miterlebt. Die ersten Artikel um 1972 wurden in Blei gesetzt, dann kam der Fotosatz. Und wäre er 1991 nicht zurück in den Pfarrberuf gegangen, hätte er einen Mac-Computer erhalten, auf dem der Autor direkt ins Zeitungslayout schreibt. Es gibt auch eine Parallele zur heutigen Pressekonzentration. So ging der «Saemann» 2008 in der neuen Schweizer Kirchenzeitung «Reformiert.» auf, in der die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn eigene Inhalte beisteuern.

Nicht allen gefallen die kirchlichen Medien. Traditionell Religiöse monieren zu viel Soziales und zu wenig Geistliches. Bäumlin kennt die Vorwürfe und kann sie ein Stück weit nachvollziehen. Es sei tatsächlich nicht gut, wenn man eine politische Haltung vermitteln wolle und dazu die passende biblische Begründung heranziehe. Es müsse umgekehrt sein: «Man studiert die biblische Botschaft und zieht daraus Schlüsse für das politische Handeln.» In dieser Hinsicht sei Karl Barth ein Vorbild, der Schweizer Theologe, der vielen als protestantischer Kirchenvater des 20. Jahrhunderts gilt.

Es bleibt die Frage, weshalb in Bäumlins Atelier unter der Glasglocke auf der bimmelnden Uhr ein goldener Napoleon steht. Es sei ein Erbstück seines Thurgauer Urahns, erzählt er. Der Textilfabrikant und fromme Pietist verehrte den französischen Eroberer, weil er dem eidgenössischen Untertanengebiet 1803 zur Souveränität verhalf. Die Wahrheit hat eben oft verschiedene Facetten. (DerBund.ch/Newsnet)