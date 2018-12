Grosseinsatz der Polizei nach Streit in Bümpliz

Bei einem Polizeieinsatz in Bümpliz wurden am Samstag zwei Personen angehalten und für weitere Ermittlungen mitgenommen. Ausserdem wurde eine Gasdruckpistole und Stahlkugelmunition sichergestellt. Verletzt wurde niemand, wie die Kantonspolizei am Sonntag in einer Mitteilung schreibt.

Kurz nach 18:20 Uhr am Samstagabend ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass ein Mann nach einem Streit möglicherweise einen Schuss auf ein Mehrfamilienhaus an der Mühledorfstrasse in Bern-Bümpliz abgegeben habe. Ausserdem soll der Mann eine Frau mit einer Waffe bedroht haben.

Mehrere Patrouillen der Polizei rückten daraufhin in das betroffene Gebiet aus. Der mutmassliche Täter konnte in der Folge in einer Wohnung lokalisiert und kontaktiert werden. Da sich der Mann zunächst weigerte, die Wohnung zu verlassen, zog die Polizei weitere Einsatzkräfte bei. Um zirka 22:30 Uhr konnte der Mann in der Wohnung angehalten und für weitere Abklärungen auf die Wache gebracht werden. Eine Frau, die sich in der gleichen Wohnung aufhielt, wurde ebenfalls angehalten.

Die Regionalstaatsanwaltschaft Bern-Mittelland ermittelt im Fall. Aktuell liegen aber keine Hinweise vor, dass es zu einer Schussabgabe mit scharfer Munition oder einer Feuerwaffe gekommen wäre.

Wegen des Polizeieinsatzes kam es zwischenzeitlich zu einer Strassensperrung. Von der Sperrung betroffen war auch die Linie 27 von Bernmobil. Im Einsatz stand zudem eine vorsorglich aufgebotene Ambulanz. (nfe/pol)