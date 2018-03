Gewerbler verlassen die Zytglogge-Passage

Nein, die Kündigung habe man nicht erhalten, sagt Sacha Pfander, Chef der Peter Gaffuri AG. Doch der Mietzins für das Ladenlokal an der Zytglogge-Passage und die darunterliegende Druckerei drohe markant zu steigen. Deshalb entschied sich das alteingesessene Unternehmen zur Flucht nach vorne: Die Produktion wird nach Muri in einen Gewerbebau an der Autobahn verlegt. Und das Ladengeschäft von Gaffuri wird im Frühling 2019 an die Gerechtigkeitsgasse umziehen.

Dem nicht ganz freiwilligen Auszug fällt ein weiterer Gewerbler in der Passage zum Opfer: Der Schuh- und Schlüsselmacher Barbarino hat per Ende November die Kündigung erhalten. Die Verwalterin der Immobilie mit Adresse Kornhausplatz 7, die Privera AG, begründet dies mit ihrem Umbauplänen. Bereits seit zwei Jahren steht das vorderste Ladenlokal in der Zytglogge-Passage leer. Seit der Modehändler Chîcoree ausgezogen ist, wurde die Fläche zweimal für ein Gastronomieprojekt vermietet. Nun will die Liegenschaftsbesitzerin, die Assetimmo Immobilien-Anlagestiftung, alle drei Flächen zusammenlegen und umbauen. Das neue Ladenlokal wird sich demnach nur noch ein grosses Unternehmen leisten können.

Ein Interessent für den Standort war Coop, wie dessen Medienstelle bestätigt. Die Pläne wurden aber verworfen. Nun soll die Fläche vorerst nochmals temporär vermietet werden. Laut der Liegenschaftsverwalterin Privera ist das in der Passage liegende populäre thailändische Mekong-Beizli «zurzeit» nicht von den Umbauplänen betroffen. (Der Bund)