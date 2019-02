Flaschenwürfe vor der Reitschule: Der Regierungsrat zielt auf die Stadt

Nein, der Regierungsrat will Regierungsstatthalter Christoph Lerch das Dossier Reitschule nicht entziehen. Dies geht aus einem Schreiben der Berner Regierung an die SVP Stadt Bern hervor, das dem «Bund» vorliegt. Die SVP hatte die Forderung nach Entzug des Dossiers damit begründet, dass Lerch im Umgang mit der Reitschule «untätig, befangen, nachlässig und handlungsunfähig» sei. Zudem stecke SP-Mitglied Lerch in Sachen Reitschule in einem Interessenkonflikt, hielt die Partei fest.

Anlass für die Aufforderung der SVP war eine Drogenrazzia im Kulturzentrum von Ende November, bei der Polizisten von Reitschul-Besuchern attackiert wurden. Der Stadtberner Sicherheitsdirektor Reto Nause (CVP) wollte sich nach dem Einsatz ein Bild von der Lage machen. Er wurde aber vom Vorplatz weggewiesen und erhielt daraufhin ein Hausverbot für die stadteigene Lokalität.

Der Ball liegt bei der Stadt

Auf dem Vorplatz des Kulturzentrums kommt es immer wieder zu Attacken auf die Polizei. Im Fokus steht dabei ein Altglascontainer, dessen Inhalt regelmässig für Flaschenwürfe auf die Polizei missbraucht wird. Nicht selten geschieht dies auch vom Dach der Reitschule aus.

Der Regierungsrat macht für die Zustände aber nicht den Regierungsstatthalter verantwortlich, sondern die Stadt Bern. «Der Regierungsrat ist ernüchtert über die Situation im Bereich der Schützenmatte», steht in dem von Regierungspräsident Christoph Neuhaus (SVP) unterzeichneten Brief. An diesem «Brennpunkt» komme es immer wieder zu Zusammenstössen, bei denen Drittpersonen sowie Angehörige der Polizei und weiterer Blaulichtorganisationen verletzt würden. Die Sicherheit im Kantonsgebiet sei zwar eine gemeinsame Aufgabe von Kanton und Gemeinden.

Die Reitschule befinde sich aber im Eigentum der Stadt Bern. «Die umfassende politische Verantwortung liegt demzufolge beim Gemeinderat der Stadt Bern.» Selbst für die vom Statthalter verfügten Auflagen zur generellen Überzeit- und Betriebsbewilligung sei die Stadt verantwortlich. «Der Vollzug und die Kontrolle über die Einhaltung der Bewilligungen und Abmachungen liegen bei der Gewerbepolizei der Stadt Bern.»

Was tat die Gewerbepolizei?

Laut der Berner Regierung muss die Gewerbepolizei konkret dafür sorgen, dass das Altglas in der Reitschule regelmässig eingesammelt und die Glascontainer mit Ketten «dauerhaft verschlossen» werden. Zudem ist sie verantwortlich dafür, dass der Sicherheitsdienst der Reitschule die Zugänge zum Dach sichert und dass die Betreiber das Notfalltelefon mit der Polizei bedienen. Dies alles hatte Lerch bereits im April letzten Jahres verfügt. Die Reitschule blitzte mit ihrer Beschwerde im Dezember vor Verwaltungsgericht ab. Laut Regierungsrat waren die Auflagen aber seit dem 14. September «sofort anwendbar». Damals wurde die Beschwerde in erster Instanz abgewiesen.

Was die Gewerbepolizei seither getan hat, ist unklar. Eine Sprecherin der Direktion von Nause weist darauf hin, dass das Thema bald im Gemeinderat behandelt werde. Bis dahin werde keine Auskunft erteilt. «Der Regierungsrat und der Statthalter gehen davon aus, dass die Stadt Bern ihre Verantwortung wahrnimmt», heisst es im Brief an die SVP. (Der Bund)