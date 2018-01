Fake-Fitness-News

Da musste ich mir einiges anhören. «Gehst du nicht mehr ins Muskeltraining?» Oder: «Stimmt es also nicht, dass du regelmässig jenes Studio aufsuchst?» Und dergleichen mehr. Was sagt man dazu? Sie erinnern sich – auch wenn es schon im letzten Jahr war – an mein Eingeständnis, dass ich die Adresse eines Fitnessstudios mit etwas gutem Willen hätte herausfinden können, obschon sie auf dem Werbeflugblatt im Briefkasten nicht vermerkt war (hier zum nachlesen).

Nun bin ich in einem Erklärungsnotstand, ein Offenbarungseid ist fällig. Also gut: Ich brauchte die Adresse des Fitnessstudios auf dem Flugblatt gar nicht, da ich mich immer noch – wie seit Jahren – im angestammten Muskelatelier der Selbstfolter unterziehe. Da hat das zur Kunstfigur mutierte «Ich» ein wenig geschummelt um der Pointe willen. Darf man das in einer Kolumne? Mmm. Sicherheitshalber habe ich den guten Vorsatz gefasst, ab jetzt stets die Wahrheit zu schreiben – jedenfalls bis zum Eintritt des gegenteiligen Falls.

Wahr ist Folgendes, da werden mir alle zustimmen, die in solchen Trainingsanstalten Abonnemente erwerben und dann hinzugehen sich bequemen, nur weil sie sonst das ausgegebene Geld reut: Es braucht immer Überwindung. Besonders in meinem Fall ist das der Fall. Denn es gibt dort nichts, worauf man sich freuen könnte: eine nach Eukalyptus duftende Sauna, eine Bar mit raffinierten Proteindrinks, gut gebaute Damen in engen Trainingsanzügen, bei deren Anblick man(n) sich bereits auf der #MeToo-Liste angeprangert sieht, wabernde Musik.

In «meinem» Etablissement herrscht protestantische Kargheit. Viele Kunden zählen – wie meinereiner – nicht mehr zu den Jüngsten, sondern liefern dem Alterungsprozess ein tapferes Rückzugsgefecht. An einem Brünnli kann man seinen trockenen Mund in einen Wasserstrahl halten. Musik gibts nicht, und es wird nicht einmal gerne gesehen, wenn man sich Ohrhörer in die Muscheln steckt: Man soll sich nicht im Takt der Musik bewegen, sondern die Anstrengung eiskalt geniessen.

Vor Jahrzehnten hatte ich in einer sankt-gallischen Filiale dieses Kräftigungsstudios einen prominenten Trainer, der dieses Ämtli neben seinem Job als Fussballer beim FC St. Gallen ausübte: Christian Gross, den späteren YB-Trainer. Wenn ich bei einer Maschine den Hebel zu rasch herunterriss, anstatt die Bewegung qualvoll langsam vorzunehmen, rief er mir – wie immer ohne «r» – zu: «Chumm Mokus, d Üebig koäkt usfüehe!»

Die Ausstattung war damals so spartanisch, dass es nur offene Kollektivduschen gab, um die herum man sich nach getaner Arbeit gruppierte. Das bot gewisse Einsichten. So könnte ich Ihnen zum Beispiel berichten, dass der ehemalige Generaldirektor eines staatsnahen . . . Aber das dürfte Sie kaum interessieren. Sogar die Temperatur war fix vorgegeben: nicht zu kalt und nicht zu heiss. Heute darf man sie selber wählen, und es gibt Duschkabinen, die sich schliessen lassen.

Falls Sie sich fragen, wie diese Trainingsfirma heisst, dürfen Sie mich gerne kontaktieren, aber nur, wenn Sie versprechen, mich bei einem Abo-Abschluss als Anwerber zu deklarieren. Das würde mir dann eine Vergünstigung verschaffen. Auweia. Ich merke soeben, dass ich bereits wieder im Begriff bin, vom geraden Weg abzuweichen. Vergessen Sies!

«Bund»-Redaktor Markus Dütschler hat keinen Adonis-Körper und wird auch nie einen haben, geht aber dennoch brav und regelmässig ins Muskeltraining. Das ist die Wahrheit. (Der Bund)