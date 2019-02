Entsorgung und ihre Tücken

Lange Vorgeschichte

2007 beschloss die Stadt Bern, zur Deckung von Littering-Kosten eine Grundgebühr bei allen Gebäudebesitzern zu erheben. Das sei so nicht statthaft, entschied das Bundesgericht 2012. Die Kosten für die Entsorgung dieser Abfälle dürften nicht vollständig der Allgemeinheit übertragen werden.



Die Richter verlangten eine Gebühr, die einen Anreiz schafft, Abfall zu reduzieren oder gar zu vermeiden. Dieser Entscheid hatte zur Folge, dass der Gemeinderat erneut über die Bücher gehen und 16 Millionen Franken rückerstatten musste.



Zwei Jahre später, im Sommer 2014, gab die Stadt bekannt, dass sie an der schweizweit ersten Gebühr für die Entsorgung von Siedlungsabfällen im öffentlichen Raum und somit an einem «grossen Wurf» arbeite. Bereits 2013 hatte Gemeinderätin Ursula Wyss (SP) einen Entwurf vorgestellt, welcher vorsah, dass ein durchschnittlicher Kiosk jährlich bis zu 7500 Franken berappen sollte.



Dieser wurde nach viel Kritik überarbeitet, wobei vor allem eine neue Bezeichnung in den Vordergrund rückte: Zum ersten Mal wurde der Begriff «Sauberkeitsrappen» verwendet. Dieser zielte auf eine Mitfinanzierung durch indirekte Verursacher ab, die Verpackungen vertreiben oder Grossanlässe organisieren.



Nun sollten sich also Take-away-Betriebe, Lebensmittelläden, Konzertveranstalter an der Entsorgung von Abfällen in der Öffentlichkeit beteiligen. Berechnet würde die Gebühr anhand der von den Unternehmen erzielten Umsätze. Bei Veranstaltungen richtete sich die Höhe der Gebühren nach der Anzahl der Besucher.



Diese Pläne stiessen auf viel Widerstand, etwa seitens der IG Detailhandel Schweiz oder der Innenstadtorganisation Bern City.



Vier Jahre Verzögerung



Teilweise negatives Echo löste das Projekt auch in der Politik aus. So waren sich verschiedene Lager nicht einig darüber, ob die Stadt stellvertretend für die restliche Schweiz eine Pionierrolle übernehmen sollte. Ebenso wurde kritisiert, dass die «Strafgebühr» vor allem das Kleingewerbe treffe, welches keine Ressourcen habe, um ein entsprechendes Abfallkonzept auszuarbeiten.



Dennoch ermöglichte der Berner Stadtrat durch die Erhöhung des Projektierungskredits von 250'000 auf 400'000 Franken die Weiterführung des Vorhabens.

Die Berner Abfallgebühr hätte 2015 in die Vernehmlassung gehen und 2016 in Kraft treten sollen. Die Vernehmlassung wurde ins Jahr 2017 geschoben und startet nun schliesslich Anfang 2019.



Die Verzögerung wurde 2016 damit begründet, dass man eine erneute Pleite vor Gericht unbedingt verhindern wollte. Die Einführung des «Sauberkeitsrappens» ist frühestens 2021 möglich. Die Stadt erhofft sich dadurch Einnahmen von jährlich 3,4 Millionen Franken.