Sie wurde bereits vor zehn Jahren in einer Studie als «Boulevard» und «Prachtsstrasse» erkannt. Aber erst mit der am Donnerstag präsentierten Idee für einen Neubau beim Kunstmuseum will der Gemeinderat nun offenbar Ernst machen mit der Aufwertung der Hodlerstrasse.

Laut Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) ist eine Koordination von Museumsneubau und Strassenaufwertung «absolut sinnvoll». Die Verbesserung der Ausstellungsräume müsse mit einer Verbesserung der Umgebung verbunden werden. Denn die «verkehrslastige und etwas öde Hodlerstrasse» sowie der Kleeplatz seien weder eine Referenz für ihre Namensgeber noch ein angemessener Aussenraum für ein Kunstmuseum, sagt der Stadtpräsident.

Bei der Beschreibung des städtebaulichen Potenzials eines koordinierten Vorgehens greift von Graffenried auf den Begriff «Boulevard» zurück. Die Hodlerstrasse könne in einen «Boulevard» umgewandelt werden, der zusammen mit dem Waisenhausplatz auf der Ostseite und der neu genutzten Schützenmatte auf der Westseite «zu einer eigentlichen Kulturmeile» werden könnte.

Zentrum dieser Meile wäre der Neubau des Kunstmuseums. Damit könnte auch eine Verbindung zum gegenüberliegenden Progr entstehen, der seit dem Umbau über Zugänge zur Hodlerstrasse verfüge, sagt von Graffenried.

«Ein hervorragender Ort»

In noch grösseren Dimensionen denkt der Könizer Gemeinderat und GLP-Grossrat Thomas Brönnimann. Er hatte nach den Querelen um die freihändige Vergabe des nun gescheiterten Anbauprojektes einen Neuanfang beim Kunstmuseum gefordert. «Der Museumsneubau ist eine Riesenchance für Stadt und Kanton Bern», sagt Brönnimann. Aus seiner Sicht sei aber eine Ausweitung des Perimeters wünschenswert – sowohl in östlicher als auch in westlicher Richtung.

Mit dem Umzug der Kantonspolizei werde das ehemalige Waisenhaus im Osten der Hodlerstrasse bald ganz frei. Und mit der Neunutzung der Schützenmatte im Westen der Strasse eröffneten sich auch neue Möglichkeiten. Er habe lange daran gezweifelt, ob die Stadt Bern tatsächlich das Format einer Museumsstadt habe. Aber die Neubaupläne des Kunstmuseums eröffneten neue Perspektiven. «Die Hodlerstrasse ist ein hervorragender Ort. Was dort entsteht, könnte Strahlkraft über Bern hinaus haben», sagt Brönnimann.

Bezüglich des Kantonsbeitrags an den Museumsneubau ist er zuversichtlich. «Geht es um die Infrastruktur, ist das Parlament in der Regel grosszügig», sagt Brönnimann.

Knackpunkt Metroparking

Einen Einbezug der ganzen Hodlerstrasse bis zum Lorrainebrückenkopf wünscht sich auch der einstige städtische Kultursekretär Christoph Reichenau. Das Neubauvorhaben beim Kunstmuseum sei aber «ein guter Anfang» zur Belebung des Perimeters. Durch den Einbezug eines Teils der Polizeigebäude werde zudem eine «neue Platzsituation» geschaffen, sagt Reichenau.

Einer Belebung dieses neuen Platzes steht allerdings der Eingang zum Metroparking im Weg. Laut Stadtpräsident von Graffenried liegt hier eine der «grossen Herausforderungen», für die es «neue Lösungen» zu finden gelte. Eine Verlegung der Parkingausfahrt Richtung Schützenmatte müsste allenfalls geprüft werden. «Erste Aufwertungsmassnahmen können aber bereits kurzfristig umgesetzt werden», sagt von Graffenried. (Der Bund)