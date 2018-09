Ein Stadtfest für Bern

Zürich, St.Gallen, Luzern, Thun, Biel, ja sogar kleine Dörfer feiern regelmässig ihre eigenen Stadt- und Dorffeste. Und deswegen finden die Initianten vom privaten Verein Berner Stadtfest: Bern kann das auch! Das letzte feierte Bern 2016. Damals kamen rund 120’000 Besucher nach Bümpliz. 2020 soll es nun grösser werden: mit etwa einer Millionen Franken rechnet der Verein Berner Stadtfest, wie er am Donnerstagmorgen an der Pressekonferenz mitteilte. Die Burgergemeinde und die Stadt Bern unterstützen das Vorhaben. Deswegen hat der Gemeinderat dem Stadtrat beantragt, städtische Gebühren in einer geschätzten Höhe von 510’000 Franken zu erlassen. Darunter fallen Gebühren für die Nutzung öffentlichen Bodens, für Signalisation, Reinigung und Polizeikosten. Angesichts der Grösse des Anlasses erachtet es der Gemeinderat als angebracht, die Unterstützung an gewisse Bedingungen zu knüpfen, etwa in den Bereichen Jugendschutz, Öko- und Verkehrsregime. Weiter soll der Verein das lokale Kulturschaffen und das Gewerbe vor Ort einbeziehen. Eine weitere Bedingung ist der freie Eintritt für Veranstaltungen im öffentlichen Raum. Der Stadtrat muss diesem Vorhaben aber noch zustimmen, wie aus einer gemeinsamen Mitteilung des Gemeinderats vom Donnerstag hervorgeht. Die weitere Finanzierung soll vom Verein Berner Stadtfest privat finanziert werden.

Noch keine Sponsoren

Geldgeber hat der Verein noch keine unter Vertrag. Laut Stadtrat Bernhard Eicher, Präsident des Vereins Berner Stadtfest, hätten potenzielle Sponsoren interessiert gewirkt. Nach den Gesprächen zu urteilen, so Eicher, habe man etwa die Hälfte des Betrags beieinander. Der Verein konnte nach eigenen Angaben bereits wichtige Partner gewinnen, darunter die Burgergemeinde. Die Stadt Bern entsendet Stadtpräsident Alec von Graffenried als Beirat in den Verein. Für die effektive Finanzplanung haben die Initianten ein gutes halbes Jahr Zeit: Bis im Frühjahr 2019 muss geklärt sein, ob das Vorhaben finanziell funktionieren wird. Falls alles klappt wie es sich die Veranstalter vorstellen, soll Bern regelmässig ein Stadtfest bekommen. Dass in Bern regelmässig ein solcher Anlass stattfindet, hat sich der Gemeinderat sogar in seinen Legislaturrichtlinien zum Ziel gesetzt.

Von der Aare bis zum Bahnhof

Der Event soll in den Gassen der Unteren und der Oberen Altstadt und auf Berns Plätzen stattfinden. Es müsse schon am Bahnhof zu spüren sein, dass in der Stadt etwas laufe, sagt Nationalrätin und Vorstandsmitglied Aline Trede. Wünschen würde sich das Organisationskommitee Pop-up-Bars und -Bühnen entlang der Aare. Die Altstadtgassen stehen für Ideen des lokalen Gewerbes und des lokalen Kulturschaffens zur Verfügung. Für Berns beliebteste Plätze gibt es bereits ein konkretes Konzept: Politik auf dem Rathausplatz, Sport und Spiel auf dem Münsterplatz und regionale Unterhaltung mit Kunst und Musik auf dem Bundesplatz. Der Waisenhausplatz soll für die Quartiere reserviert bleiben. Mit diesen stehe man bereits in Kontakt, so Stadtrat und Berner-Stadtfest-Präsident Eicher. «Wichtig ist es jetzt, bei den Quartiervereinen engagierte Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu finden, die aktiv an der Gestaltung teilnehmen.» (kls/sda)