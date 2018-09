Ein Sorgenkind weniger

Kaum Raum, umgeben von vielbefahrenen Strassen und – gelinde gesagt – wenig prunkvollen Fassaden: Die Belebung des Loryplatzes ist keine leichte Aufgabe. Entsprechend zerbrechen sich Quartierbewohner, Lokalpolitiker und Stadtbehörden seit Jahren die Köpfe auf der Suche nach zündenden Ideen.

Nicht weiterverfolgt wurde etwa der Vorschlag von Alt-Stadträtin Gisela Vollmer (SP). Sie forderte in einem Vorstoss, den Loryplatz mittels einer Standseilbahn mit dem Inselareal zu verbinden. Dafür steht nun eine bescheidenere Erschliessungsvariante kurz vor der Realisierung: Eine Treppe soll den Inselpark vom Loryplatz aus zugänglich machen. Der Gemeinderat hat das Geschäft bereits verabschiedet, noch fehlt der Segen des Parlaments.

Bis es so weit kam, dauerte es aber eine ganze Weile. Urheber der Idee ist – nach eigenen Angaben – Christof Berger, Redaktor beim «Quartiermagazin» für den Stadtteil 3. Im Editorial der aktuellen Ausgabe berichtet er, wie er den Vorschlag vor 25 Jahren lancierte, dieser aber anfänglich auf «wenig Euphorie» stiess. Skeptiker hätten «exorbitante Kosten» und Probleme mit der Statik befürchtet, weil für die Treppe die Stützmauer durchbrochen werden muss.

Kosten und Statik

Wie hoch die Kosten sein sollen, lässt sich nun im Vortrag des Gemeinderats nachlesen. Dieser beantragt vom Stadtrat 2,3 Millionen Franken – für die Treppe, aber auch für die Neubepflanzung der Böschung, die freie Sicht aufs Loryspital ermöglichen soll. Betreffend der Statik rechnet die Stadt mit keinen bedeutenden Problemen, wie es beim Tiefbauamt auf Anfrage heisst.

Mit der Treppe nimmt sich die Stadt nun der letzten verbleibenden Massnahme aus dem Nutzungskonzept Loryplatz an, das auf einen Vorstoss von GFL-Stadtrat Manuel C. Widmer zurückgeht. «Nachdem die Migros 2009 die Filiale am Loryplatz schloss, verwaiste der Platz», erinnert sich Widmer. Die umliegenden Geschäfte hatten in der Folge Umsatzeinbussen von bis zu 40 Prozent verzeichnet. Das Nutzungskonzept sollte aufzeigen, wie sich der Platz wieder beleben lässt.

Doch inwiefern lässt sich der Platz mit einer Treppe beleben? Die Hoffnung ruht nicht zuletzt auf den Mitarbeitern des Inselspitals. Ein direkter Fussweg würde es ihnen erleichtern, für das Mittagessen oder das Feierabendbier einen Abstecher auf den Loryplatz zu machen.

Denner und Tischfussball

Allerdings: Die Situation ist heute bereits um einiges besser als noch vor drei Jahren. Dazu beigetragen hat unter anderem, dass die Stadt das Verbindungssträsschen zwischen Loryplatz und Könizstrasse vom Verkehr befreit und in den Platz integriert hat. Dadurch ist mehr nutzbarer Raum entstanden. Zudem hat das Tiefbauamt den Platz möbliert. Derzeit stehen der Quartierbevölkerung mehrere Holztische sowie ein Tischfussballkasten zur Verfügung. Und: Mittlerweile hat sich mit dem Denner wieder ein Detailhändler beim Loryplatz niedergelassen.

Urs Emch vom Quartierverein Holligen-Fischermätteli freut sich über die Entwicklung. «Wir haben auch lange dafür gekämpft», sagt er. Anfangs hätten sich die Behörden kaum für den Platz interessiert. Erst als das Dossier von der Präsidialdirektion zu Ursula Wyss’ (SP) Tiefbaudirektion verschoben worden sei, sei Bewegung in die Sache gekommen. Nun präsentiere sich der Platz in besserem Licht. Nur die beiden Leuchtreklamen sind ihm noch ein Dorn im Auge. «Sie versperren die Sicht auf den Platz.»

Die grösste belebende Wirkung – da sind sich Widmer und Emch einig – hatte aber das Bistro am Loryplatz, das seit 2017 in den Sommermonaten die Quartierbewohner mit Snacks und Getränken versorgt. Das Angebot stiess auf regen Anklang, wie Anina Ziörjen, eine der Betreiberinnen, auf Anfrage sagt. «Vor allem das Public Viewing während der WM und das schöne Wetter haben in diesem Sommer viele Leute angelockt.»

Ob es das Bistro nächstes Jahr wieder geben wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Ziörjen geht aber davon aus, dass auch künftig ein entsprechendes Angebot zur Verfügung stehen wird. Ihre Hoffnung: «Am liebsten wäre mir etwas Bescheidenes, das sympathisch, authentisch und leicht improvisiert daherkommt – dann passt es auch zum Quartier.»

Kunst und Kultur

Auch Widmer freut sich, dass sein Engagement Früchte getragen hat. Nur eines vermisst er noch: «Ich würde es begrüssen, wenn auf dem Platz auch kulturelle Anlässe oder künstlerische Projekte stattfänden.» Dies würde aber ein stärkeres Engagement der Stadt bedingen. «Die ehrenamtlichen Mitglieder des Quartiervereins können nicht alles alleine machen.» (Der Bund)