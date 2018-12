EWB hat den Mund zu voll genommen

Strenge Regelung in Luzern

Dem Standardprodukt für Gas von EWB wird ab Neujahr 10 Prozent Biogas beigemischt. Der grösste Teil dieses Biogases stammt aus der Abwasserreinigungsanlage Region Bern bei der Neubrücke. Ein Drittel wird auf dem europäischen Markt eingekauft. Dieses ist zertifiziert und stammt aus Bioabfällen – also nicht von Pflanzen, die eigens für die Energieproduktion angebaut werden. Dies ist wichtig, damit keine Konkurrenz zum Anbau von Lebensmitteln entsteht. Ökologisch und sozial ist also alles in Ordnung.



Dennoch würde das EWB-Gas im Kanton Luzern nicht als anerkannte Sanierungslösung für schlecht isolierte Häuser im Sinne des Energiegesetzes gelten. Die dortigen Bedingungen sind: Biogas muss 20 Prozent des Energiebedarfs eines Hauses decken. Das Biogas muss aus dem Kanton selber oder Nachbarkantonen stammen und unabhängig zertifiziert werden. Biogas gilt als eher unsichere Sanierungslösung für Häuser, weil ein Eigentümer rasch wieder auf billigeres Erdgas umstellen könnte.