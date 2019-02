«Diese 25 Jahre sind für mich von unschätzbarem Wert»

Das Wägeli ist selbst im Leerzustand nicht leicht. «Die Tour ist gut für die Figur», sagt Madeleine Hügli und lacht. Hügli teilt darum die Route klug ein. Muss sie in einer höher gelegenen Strasse nur wenige Zeitungsexemplare in die Briefkästen schieben, lässt sie den Wagen unten stehen, kramt den vorbereiteten Stapel unter der Blache hervor, klappert dann die Briefkästen ab und gibt jedem das Seine: «Bund», «Berner Zeitung» «Tages-Anzeiger», «Blick» oder «Neue Zürcher Zeitung». Auf ihrer Liste sieht sie, wer sein Leibblatt abbestellt, zu einem anderen gewechselt hat oder ferienhalber nichts bekommt.

«Ich bin nicht pingelig, aber ich organisiere mich gern.» Darum schiebt sie keinen ungeordneten Papierhaufen vor sich her, sondern einen Wagen mit geordnetem Inhalt, was die Arbeit erleichtert. Wenn es dennoch klemmt, kann sie meist nichts dafür. Es komme vor, dass sich jemand selbst «bediene», wenn sie den Anhänger einen Moment stehen lasse. Oder die Zeitungen würden zu spät geliefert. Zu spät heisst: nicht um vier Uhr, sondern erst um halb fünf – oder noch später. Einmal habe sie anderthalb Stunden bei minus 13 Grad auf die Lieferung gewartet. «Niemand hat auch nur ein Wort des Bedauerns geäussert», sagt Hügli und verzieht das Gesicht.

«Ich bin nicht pingelig, aber ich organisiere mich einfach gern»

Schutz im Dunkel

Wer einen dienenden Beruf ausübt und erst noch nachts und als Frau, darf nicht zart besaitet sein. Da waren einmal zwei Typen, die Hügli auf Englisch barsch um Geld angingen. Sie habe nie welches dabei, gab sie in ruhigem Ton ebenfalls auf Englisch zurück, wozu auch, es habe ohnehin noch kein Geschäft geöffnet. Irgendwann trollte sich das Duo, doch einer kam zurück und erkundigte sich, wo sie so gut Englisch gelernt habe. Oder da war der Mann, dem sie im Vorbeigehen einen guten Tag wünschte, was aber seine säuerliche Stimmung nicht hob. Auch er kam zurück, merkte, dass Hügli gut Französisch spricht, und bot ihr an, eine Zigarette zu rauchen.

Fürchtet sie sich nie? Nein, sagt die 68-Jährige, die in ihren orangen Kleidern einem buddhistischen Mönch ähnlich sieht. «Bevor ich aus dem Haus gehe, spreche ich stets ein Schutzgebet.» Ein «selbst erfundenes», wie sie anmerkt, denn ihre Religiosität sei keine organisierte. Das Gebet ist der Schlusspunkt eines Rituals, mit dem sie sich auf den Tag vorbereitet. Ihre beiden Wecker klingeln schon um 2.45 Uhr, weit entfernt vom Bett, damit sie aufstehen muss: «Sonst würde ich sie abstellen und weiterschlafen.» Dann macht sie eine Stunde lang Yoga-Übungen und meditiert. Sie wolle nicht Hals über Kopf aus dem Haus stürzen und dazu etwas herunterschlingen, ein Glas Cola genüge. Wenn sie die 180 bis 200 Zeitungen verteilt habe und von der Tour zurück sei, frühstücke sie richtig – und schlafe ein wenig nach. Theoretisch müsste die Arbeit bis um halb sieben Uhr getan sein, doch das gelingt nur, wenn das Lieferauto pünktlich eintrifft.

Verse zu Weihnachten

Um die Weihnachtszeit legen Zeitungsverträger jeweils eine vorgedruckte Karte in die Kästen. Vielen Empfängern wird erst dann bewusst, dass kein Heinzelmännchen die Zustellung vornimmt, sondern ein Mensch mit Namen und Adresse. Hügli schrieb den Kunden jeweils einen persönlichen Brief mit einem selbst verfassten Gedicht. Ende 2018 teilte sie mit, dass sie bald aufhöre. Sie dankte allen für die Wertschätzung und entschuldigte sich für die häufigen Verspätungen, die eine Folge ständiger Reorganisationen seien: «Das entspricht nicht meiner Arbeitsweise.» Dennoch zog sie im Brief eine positive Bilanz: «Diese 25 Jahre sind für mich von unschätzbarem Wert, den mir niemand streitig machen kann.»

Papier ist out, digital ist in. Nicht für Hügli. «Ich bin mit dem Papier sehr verbunden.» Handy, Internet, E-Mail, Fernseher – für sie kein Thema. «Es interessiert mich nicht.» Sie lebe diesbezüglich in der Steinzeit. Als der Journalist das Wort Primärerlebnis in den Mund nimmt, lacht sie schallend: «Ja, man soll die Dinge selber machen und erleben.» Dafür, etwa fürs Lesen oder Klavierspielen, hat die künstlerisch tätige Frau bald mehr Zeit. Der frühmorgendliche Teilzeitjob hat sie nicht reich gemacht, aber sie ist zufrieden. «Was im Leben wichtig ist, kann man ohnehin nicht mit Geld kaufen.»

(Der Bund)