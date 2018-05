Die Uni Bern hat nie genügend Platz

Nach sieben Jahren ist die Verwandlung komplett: Aus dem ehemaligen SBB-Hauptsitz an der Mittelstrasse im Berner Länggassquartier ist ein Universitätsgebäude mit Freihandbibliothek geworden. 42 Millionen Franken hat das gekostet. Wo einst Bahnnetze gezeichnet und Kartonbillette vorgedruckt wurden, werden nun Forscher recherchieren und Studenten büffeln. Am Montag wurde das sanierte Gebäude von Baudirektorin Barbara Egger (SP) und dem Rektor der Uni Bern, Christian Leumann, eröffnet.

Die Bundesbahnen hatten das 1903 gebaute Verwaltungszentrum 2011 an den Kanton verkauft und ihren Sitz zum Bahnhof Wankdorf verlegt. In den vergangenen zwei Jahren wurde das Gebäude saniert und umgebaut: Raumgestalterische Sünden wie Linoleumböden sind entfernt worden, um das historische Eichenparkett freizulegen. Büros wurden in Sitzungs- und Arbeitsräume umgewandelt. Im Innenhof, der früher als Anlieferungszone diente, befinden sich nun ein luftiger Bibliotheksanbau und der Aussenbereich der Cafeteria. Hier verbreiten Olivenbäume eine mediterrane Stimmung.

Umnutzung statt Auslagerung

Im Gebäude soll ein interdisziplinärer Austausch stattfinden: Verschiedene Institute und Fachbereiche, von Musikwissenschaft bis Hausarztmedizin, werden es in den kommenden Monaten beziehen. «Die Institute waren bis jetzt auf über 20 Standorte verstreut», sagt Rektor Leumann. Ihre Bündelung an einem Ort werde zur fächerübergreifenden Zusammenarbeit beitragen.

Dies gehört zur langfristigen Strategie der Universität. Ausser dem akademischen Austausch soll durch Verdichtung der Räumlichkeiten genügend Platz für die wachsende Uni geschaffen werden. Seit der Jahrtausendwende hat sich die Zahl der Studierenden um zwei Drittel vergrössert. 2011 sprach das Rektorat von 42'000 Quadratmetern, die der Uni noch fehlten. Heute kann Leumann keinen konkreten Flächenbedarf nennen. Aufgrund der steigenden Anzahl an Mittelschulabsolventen sei ein Ausbau der universitären Infrastruktur jedoch weiterhin nötig. «Das ist eine kontinuierliche Baustelle», sagt er.

«Die Einweihung heute ist ein erster Schub, vor allem zugunsten der Geisteswissenschaften.» Gezielt gefördert werden laut Leumann Medizin und Pharmazie, Schwerpunkte der nächsten Ausbauschritte. Dabei setze man auf Standorte in den Stadtquartieren: «Anstatt aufs Land auszulagern, streben wir Neunutzungen an, wo andere weggezogen sind.» Paradebeispiel sei neben dem frisch transformierten SBB-Sitz die Unitobler, in der früher Schokolade hergestellt wurde.

Viele Bücher kommen ins Magazin

Nicht nur die Universität Bern schmiedet Ausbaupläne. Auch die Uni Zürich diskutiert derzeit den Plan, in einer «konsolidierten» neuen Grossbibliothek mehrere kleinere Institutsbibliotheken zusammenzufassen. Professoren und Studenten kritisieren mangelndes Mitspracherecht und befürchten, dass dies zu reduzierten Buchbeständen und Digitalisierungswellen führen könnte.

Auch im neuen Gebäude der Uni Bern werden kleine Fachbibliotheken unter einem Dach vereint. Laut Leumann ist keine vollumfängliche Digitalisierung geplant. «Besonders in den Geisteswissenschaften muss man die Umstellung langsam angehen», sagt er. «Dort hat das Buch einen sehr hohen Stellenwert.» Es bestehe keine Gefahr, dass für den Umzug Bestände abgebaut würden. «In der neuen Bibliothek hat es für alles Platz.»

Doch dies stimmt laut Professorin Cristina Urchueguia nur bedingt. Mit ihrem Institut für Musikwissenschaft zieht sie im Juni in die neuen Räumlichkeiten. Zwar habe man keine Bücher ganz aufgeben müssen, sagt sie. Vierzig Prozent der Bibliothek würden jedoch ins bestehende Speichermagazin verlagert. Die Bücher seien künftig nur noch auf Bestellung erhältlich – oder gegen eine kleine Gebühr als eingescanntes Dokument. «Um gewisse Bücher haben wir kämpfen müssen», sagt Professorin Elena Mango vom Institut für Archäologische Wissenschaften. In ihrem Fach stammten viele wichtige Werke aus dem 19. Jahrhundert. «Es wäre nicht praktikabel, wenn alle vor dem Jahr 2000 erschienenen Bücher in das Speichermagazin kämen.»

Die Verhandlungen mit den Architekten, der Bibliothek und der Uni-Leitung seien aber positiv ausgegangen, sagen die beiden Dozentinnen. «Die Kommunikation der Projektleiter ist gelungen», so Mango. Der Zugang zu den Büchern sei jetzt einfach anders. Zudem könne auch digitalisierte Fachliteratur teilweise sehr nützlich sein. Der neue Arbeitsplatz gefällt Urchueguia, sie schätze den grösseren Kontakt mit anderen Fachschaften: «Jetzt garen wir nicht mehr im eigenen Saft.» Auch ihre Kollegin Mango freut sich auf den Umzug: «Jetzt müssen wir diese Räume mit Leben füllen.»

(Der Bund)