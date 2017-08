Die Nationalbibliothek bleibt ab 2018 samstags geschlossen

Waren 2012 am Samstag jeweils noch gut ein Viertel aller 136 Arbeitsplätze belegt, sind es 2016 weniger als ein Fünftel gewesen. «Wir vermuten, dass das übrige Arbeitsplatzangebot stark gestiegen ist», sagte der Kommunikationsverantwortliche Hans-Dieter Amstutz der Nachrichtenagentur sda am Montag.

So sei beispielsweise die Universitätsbibliothek vonRoll neu eröffnet und der grosse Umbau der Bibliothek an der Münstergasse beendet worden. Zudem liege die Nationalbibliothek im Vergleich zu den anderen Bibliotheken etwas weiter entfernt von den Universitätsgebäuden.

Der Samstag bietet sich für die Nationalbibliothek deshalb an, Sparmassnahmen umzusetzen. Aufgetragen wurden diese vom Parlament, wie Amstutz sagte und damit einen Bericht in den Druckausgaben von «Tagesanzeiger» und «Bund» vom Samstag bestätigte. Gespart werden können pro Samstag 4500 Franken, was gesamthaft rund 230'000 Franken pro Jahr ausmacht. Das Gesamtbudget der Nationalbibliothek betrug 2016 knapp 37 Millionen Franken.

Gemäss Amstutz sind wegen dem Abbau 1,6 Vollzeitstellen betroffen. Jedoch kommt es wegen «natürlicher Fluktuationen» zu keinen Kündigungen.

Im Gespräch war zuerst ein Szenario, nach dem die Bibliothek jeweils an einem Samstag im Monat geöffnet bleiben sollte. Im Gegenzug hätten die Türen während zwei Wochen im Sommer geschlossen werden müssen. Laut Amstutz wäre diese Variante jedoch schwierig zu kommunizieren gewesen. Zudem kämen im Sommer Forscher angereist, welche auf eine offene Bibliothek angewiesen seien. (rho/sda)