Die Lotterbude an bester Lage

Es liegt an prominentester Lage und ist dennoch weitgehend unbekannt: das Hofhaus mit der Adresse Marktgasse 18a. Seit bald 15 Jahren lottert es vor sich hin, abgeschirmt von neugierigen Blicken. Denn das als schützenswert eingestufte Gebäude ist von der Strasse her nicht sichtbar. Der Zugang führt einzig durch die Liegenschaft an der Marktgasse 18, wo die Familie Hummel lange Lederwaren feilbot.

Doch nun naht Rettung. Die Volkshaus AG, die das Hotel Bern betreibt, hat das Hofhaus im Baurecht erworben, um es in den Hotelbetrieb zu integrieren. «Wir wollen darin neun Zimmer einrichten», sagt Daniel Siegenthaler, Direktor Hotel Bern. Aktuell verfügt das Hotel Bern über 99 Zimmer. Das Baugesuch wurde am Mittwoch im «Anzeiger» publiziert.

Der Kran ist schon da

Die Sanierung des Hofhauses ist kein leichtes Unterfangen. Wie Siegenthaler ausführt, ist der aktuelle Zustand desolat. «Es fehlt nicht mehr viel bis zum Zusammenbruch», sagt er. Nachdem 2005/06 die Marktgasse 18 umgebaut worden war, konnte das ehemalige Wohnhaus aus brandschutztechnischen Gründen nicht mehr genutzt werden. Seither haben sich Hunderte Tauben darin eingenistet und das ihrige zum Zerfall beigetragen.

Zudem stellt der Denkmalschutz hohe Auflagen – auch an den Innenausbau. Boden und Wände müssen total erneuert werden, um den Originalzustand wieder herzustellen. Die Fachwerk-Fassade nach Osten wie auch die Sandsteinquaderfront nach Westen sind nach wie vor im Urzustand. Dort reicht aber eine gewöhnliche Auffrischung. Erstellt wurde das Gebäude um 1840.

Bereits die Vorbesitzer haben ein Sanierungsprojekt ausgearbeitet. Allerdings haben sie es nie realisiert. Zu kompliziert und kostenintensiv ist die Sanierung im Innenhof. Und das nicht nur wegen des Denkmalschutzes: Der fehlende Strassenzugang verteuert das Vorhaben zusätzlich.

Denkmalschutz erfreut

Für das Hotel Bern hat sich aber eine günstige Gelegenheit ergeben. «Da wir gerade dabei sind, das gesamte Hotel aufzufrischen, können wir die beiden Bauvorhaben kombinieren», sagt Siegenthaler. Insbesondere die Bauinfrastruktur – etwa ein Kran und die Gerüste – ist aufgrund der Hotelsanierung bereits vorhanden. Billig wird der Umbau dennoch nicht. Rund drei Millionen Franken möchte die Volkshaus AG dafür aufwenden. Inbegriffen ist eine neue Passerelle von der Terrasse des Hotels Bern aus, um das Hofhaus für die Gäste zu erschliessen. Beide Bauprojekte sollen im Frühjahr 2020 abgeschlossen sein.

Trotz der teuren Umbaukosten: Die neuen Zimmer werden sich zwar stilistisch von den eher schlicht gehaltenen Hotel-Bern-Zimmern unterscheiden, nicht aber im Preis. «Wir streben auch für die neuen Zimmer einen 4-Sterne-Standard an», sagt Siegenthaler. Ein Einzelzimmer im Hotel Bern kostet je nach Tag und Standard zwischen 145 und 190 Franken. Das soll auch bei den Hofhaus-Zimmern nicht anders sein.

Die Denkmalpflege der Stadt Bern begleitet die Sanierung – und ist voll des Lobes. Die Zusammenarbeit mit Bauherrschaft und Architekt sei «rundum konstruktiv», wie der Stadtberner Denkmalpfleger Jean-Daniel Gross auf Anfrage mitteilt. Auch dass das Gebäude nun wieder eine Nutzung findet, begrüsst er. «Eine dem Baudenkmal angemessene Nutzung bildet immer eine der Grundvoraussetzungen für dessen langfristigen Erhalt», sagt Gross. Bereits im Bauinventar heisst es, dass ohne Massnahmen ein fortschreitender Zerfall zu befürchten sei.

(Der Bund)