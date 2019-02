Die Fachhochschule schwächelt

Die Berner Fachhochschule (BFH) kommt nicht zur Ruhe. 2018 erschütterte ein Krise das Departement Soziale Arbeit, Studierende machten ihren Unmut mit einem offenen Brief publik. Anfang Februar erreichte diverse Medien – so auch den «Bund» – anonyme Post aus dem Departement Wirtschaft. In einer internen Umfrage erhalten Dozenten und Leitung schlechte Noten. In der «Berner Zeitung» ist von Stillstand, unklarer Positionierung, mangelnder Führungskultur bis hin zu Angst um den Arbeitsplatz die Rede. Jetzt geht die Departementsleitung in die Offensive und lanciert diesen Freitag ihre Neupositionierung der Abteilung im digitalen Zeitalter. Auch im Departement Soziale Arbeit versucht eine neue Leitung, wieder Ruhe in den Betrieb zu bringen.

Ein internes Dokument, das dieser Zeitung vorliegt, zeigt auf 60 Seiten, dass diese Konflikte nur die Spitze des Eisbergs sind. Es brennt auch bei der Architektur, der Maschinentechnik, der Informatik und in einigen Kunstsparten. In all diesen Bereichen lassen Studierende aus Bern die BFH immer häufiger links liegen und bevorzugen eine ausserkantonale Schule. Die Probleme müssen also tiefer reichen.

Ungünstige Entwicklung

Die heutige Situation kommt den Kanton Bern zudem relativ teuer zu stehen: Er trägt etwas mehr 37 Prozent der Kosten der BFH, 2017 waren es rund 100 Millionen von knapp 270 Millionen Franken (siehe Grafik unten). Die Zahlen belegen, das die Kosten pro Studierendem über dem Schweizer Durchschnitt liegen. Zudem kippte 2016 die finanzielle Bilanz: Der Kanton Bern muss nun für seine ausserkantonal Studierenden mehr bezahlen, als er Beiträge von anderen Kantonen für Studiengäste erhält. Auch im Wettbewerb um Drittmittel aus nationalen und internationalen Fördertöpfen oder privaten Kooperationen sind die Ergebnisse anderer Schulen besser.

Bei der Erziehungsdirektion ist man sich der Problematik bewusst. Man verspricht sich viel vom geplanten Campus in Bern und dem im Bau befindenden in Biel. Damit könne die Fachhochschule gegenüber anderen Institutionen aufschliessen, etwa gegenüber den von Bern aus gut erreichbaren Standorten der Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten und Brugg. Tatsächlich nehmen gerade im Bereich Maschinentechnik immer mehr Studierende den längeren Weg nach Brugg in Kauf.

Politik fordert Korrekturen

Besonders teuer ist es für den Kanton Bern, wenn viele Studierende ausserkantonal studieren, während ähnliche Studiengänge an der eigenen Fachhochschule zu wenige ausserkantonale Studierende anziehen, wie Daniel Schönmann, Vorsteher des kantonalen Amts für Hochschulen, bestätigt. Dennoch verlange der Kanton in solchen Fällen nicht die Schliessung, sondern primär eine Verbesserung der Attraktivität der Studiengänge. Das sei durchaus möglich, sagt Schönmann. Letztlich seien die Kosten nur ein Beurteilungsfaktor, ebenso wichtig sei, dass die regionale Wirtschaft dank der BFH einen lokalen Bildungs- und Forschungspartner habe.

Viele Rechts- und Mitte-Politiker stellen diese Aussage infrage. Sie fordern in einem Vorstoss die Reduktion der aktuell 52 Studiengänge, insbesondere dort, wo die Auslastung und also die Wettbewerbsfähigkeit schlecht sei. Der Regierungsrat will in seiner kürzlich veröffentlichten Antwort jedoch nichts davon wissen. Daniel Schönmann vom Amt für Hochschulen präzisiert, dass die Regierung durchaus Anpassungen wünsche. Der aktuelle Umbau des Departements Wirtschaft etwa werde auf der Basis der ungenügenden Kennzahlen begrüsst. Unruhen seien oft Begleiterscheinung eines solchen Prozesses.

Auch erfolgreiche Sparten

Die Berner Politik trägt eine Mitschuld an den Schwierigkeiten. Sie machte es der 1997 aus den höheren Fachschulen hervorgegangenen BFH nicht leicht. Jahrelang blockierten lokale Lobbys die von Fachleuten geforderte Zentralisierung auf wenige Standorte. Das war nicht hilfreich im sich verschärfenden Wettbewerb unter den Hochschulen. Dennoch konnten sich einzelne Bereiche gut entfalten, beispielsweise die relativ kleine Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften. Illustrieren lässt sich dies mit einem internationalen Erfolg: Fünf von insgesamt acht mit EU-Geldern unterstützten Projekten an der BFH sind in diesem Bereich angesiedelt.

Mit erfolgreichen Forschungsgruppen kann eine Fachhochschule einen beträchtlichen Anteil der immer wichtigeren Gelder aus schweizerischen und internationalen Töpfen holen. In ihrem Selbstverständnis legt die BFH die Latte hoch: Sie will auf «schweizweit einzigartige Studiengänge» setzen und als «forschungsstarke Hochschule in ausgewählten Bereichen eine führende Position» einnehmen.

Rektor Herbert Binggeli sieht die BFH grundsätzlich auf dem richtigen Weg, wie er auf Nachfrage ausführt. Neben den Spezialitäten brauche es auch ein Grundangebot. An dessen Breite will er nicht rütteln. Entsprechend weist er die Forderung zurück, die Zahl der Studiengänge zu reduzieren. Eine Verzichtplanung habe im Übrigen noch keine Fachhochschule gemacht. Die Konkurrenz untereinander sei eine Tatsache.

«Ein Gemischtwarenladen»

Binggeli streitet nicht ab, dass die BFH Verbesserungspotenzial hat. Indiz ist die steigende Zahl von Bernern, die trotz eines ähnlichen BFH-Studiengangs ausserkantonal studieren. «Natürlich möchten wir diesen Trend drehen», sagt Binggeli. Aber man könne nirgends von einem «Einbruch» sprechen.

FDP-Bildungspolitikerin Corinne Schmidhauser, die den Reduktionsvorstoss mitunterzeichnet hat, kann Binggelis Argumente nur bedingt nachvollziehen. Für Schmidhauser ist die BFH heute zu sehr ein «Gemischtwarenladen». Die «unerfreulichen Zahlen» einzelner Bereiche geben ihr zu denken. Allein mit einer Vernetzung der Departemente werde die BFH ihre Probleme nicht lösen können. Sie verlangt eine deutlichere Konzentration auf die Stärken – mit entsprechenden Konsequenzen: «Das kann auch der Verzicht auf einzelne Studiengänge bedeuten.» (Der Bund)