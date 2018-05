Die Drogenhändler beim Jugendtreff

Alles Gut? Die Frage hört häufig, wer in den Abendstunden über die Berner Schützenmatte flaniert. Eine Antwort erübrigt sich. Die meist jungen Männer fremdländischer Herkunft sehnen sich weniger nach einer kurzen Plauderei denn nach ein bisschen Geld, um ihr Auskommen zu sichern. Was sie auch nicht verhehlen. Wer die Blicke erwidert, bekommt schnell eindeutige Angebote: Kokain? Gras? Pillen?

Doch am frühen Samstagabend, es ist 19 Uhr, ist es seltsam ruhig auf der Schützenmatte. Niemand fragt nach dem Befinden. Kein Koks, kein Gras, keine Pillen. Dafür «Bullen»: Unter der Eisenbahnbrücke stehen deren zwei. Auf dem Vorplatz der Reitschule vier weitere. Und alle werden sie beschimpft. Zwei junge Frauen nehmen die beiden Polizistinnen unter der Brücke in die verbale Mangel. «Was wollt ihr hier?!» «Habt Ihr nichts Besseres zu tun?!» «Was soll das bringen?!» Den Kollegen auf dem Vorplatz ergeht es nicht besser. Eine Menschentraube versperrt ihnen den Zugang zum Innenhof und skandiert «Haut ab, haut ab».

Drogen gegen Sex

Seit einem halben Jahr bekämpft die Polizei die Dealer-Szene im Raum Schützenmatte/Vorplatz aktiver als vorher. Alle paar Wochen finden grosse Razzien statt. Bringt das was? Oder läuft der Deal heiter weiter? Und passt eine auf Repression ausgerichtete Strategie überhaupt in eine rot-grüne Stadt?

«Die Erfahrungen aus dem Neustadtlab haben gezeigt, dass eine Belebung den Deal nicht vollständig zu unterbinden vermag», sagt Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL). Der Gemeinderat hat deshalb den Razzien ausdrücklich seinen Segen erteilt.

Beim Drogenhandel handle es sich um «eines der grössten Sicherheitsprobleme» der Stadt Bern, sagt von Graffenried. Dies vor allem, weil Wochenende für Wochenende Hunderte Jugendliche den Vorplatz in Beschlag nähmen. Es sei schon vorgekommen, sagt er, dass Dealer jungen Frauen Drogen gegen Sex angeboten hätten. «Damit sind für mich gleich mehrere rote Linien überschritten.»

Auch die Betreiber des Kulturzentrums haben keine Freude am Drogenhandel vor ihrer Tür. In einer Stellungnahme schrieben sie etwa, dass der Deal der Reitschule «ein Konsumrausch-Publikum beschert und Gewalt ins Haus bringt». Noch weniger Freude haben die Betreiber aber an den Polizeirazzien. So pflegt man im anarchistisch geprägten Kulturzentrum seit Menschengedenken ein distanziertes Verhältnis zu den Gesetzeshütern. Das äussert sich auch in der Sprache. Die Razzien werden von den Reitschulbetreibern gerne als «Treibjagden» auf Dunkelhäutige bezeichnet, die darüber hinaus wirkungslos seien. Bis auf die Forderung nach der Legalisierung aller Drogen bieten indes auch sie keine Rezepte an – eine nicht ganz einfach zu vermittelnde Position also. Vielleicht auch deshalb verzichtete die Reitschule darauf, die Fragen des «Bund» zu beantworten.

Gleichwohl, vor Ort entwickelt man ein gewisses Verständnis für die Reitschüler. So führt etwa der eingangs beschriebene Polizeieinsatz dazu, dass sich zahlreiche (mutmassliche) Drogenhändler im Innenhof und dem Restaurant Sous le Pont verstecken. Bei grösseren Aktionen verfolgten die Polizisten die Händler auch schon bis in die Innenräume, was stets zu tumulthaften Szenen führte, die kein Restaurant-Betreiber in seinem Betrieb sehen möchte.

Nachdem die Polizei am Samstag wieder abgezogen ist, verteilen sich die Händler langsam auf dem Vorplatz. Bis auf die Schützenmatte trauen sie sich noch nicht. Die Szenerie hat etwas Gespenstisches. In der Skate-Bowl dreht ein Inline-Skater einsam seine Runden. Gewöhnliches Publikum ist kaum auszumachen. Dafür steht versprengt ein gutes Dutzend Drogenhändler herum. Einer versucht vergeblich, ein Holzpalett und ein Velorad anzuzünden. Ein anderer dreht bei einem Pingpong-Tisch mit zwei Junkies einen Joint. Etwas später tauschen sie gut sichtbar Stoff gegen Geld. Das Gespräch mit ihm entpuppt sich als harzig. «Polizei kommt, Polizei geht», sagt er lediglich. Und: «Respekt.»

Obwohl nicht ganz klar wird, was der junge Mann mitteilen möchte, gross eingeschüchtert von der Polizeiaktion scheint er nicht zu sein. Kein Wunder, denkt man bei der Lektüre der Polizeimeldungen der Razzien: Die meisten Verhafteten sind jeweils bereits am nächsten Morgen wieder auf freiem Fuss. Dies weil der Handel mit Drogen in kleinen Mengen meist nur mit Bewährungsstrafen sanktioniert wird – und die Polizei Verhaftete in der Regel nach spätestens 24 Stunden wieder freilassen muss. Anders Leute ohne reguläre Aufenthaltsbewilligung – unabhängig von einer Verwicklung in den Drogenhandel. Sie werden in Ausschaffungshaft überführt. Auch deshalb wirft die Reitschule der Polizei vor, unter dem Deckmantel der Drogenpolitik eine «Anti-Ausländerpolitik» zu betreiben. Zudem nehme die Polizei mit Vorliebe Dunkelhäutige und Nordafrikaner ins Visier.

Weniger Dealer aktiv

Manuel Willi, Chef der Regionalpolizei, kennt die Vorwürfe des «Racial Profiling». «Wir machen sicher keine Jagd auf Dunkelhäutige oder Sans-Papiers», sagt er bei einem Treffen. Es seien erfahrungsgemäss schlicht vor allem Westafrikaner in den Kokainhandel verwickelt. Und auch er findet es «frustrierend», dass verhaftete Drogenhändler tags darauf wieder auf der Schützenmatte anzutreffen sind. Dennoch bleibt er überzeugt, dass der Deal im Raum Schützenmatte/Vorplatz weitgehend beseitigt werden kann. «Die bisherigen Bemühungen zeigen bereits Wirkung», sagt er.

So zähle man jetzt an den Wochenenden noch 15 bis 30 Drogenhändler. Vor den Aktionen seien es jeweils bis zu 40 gewesen. Insbesondere unter der Woche werde nun weniger gedealt und habe sich der Handel zeitlich auf spätere Stunden verschoben, was mit Blick auf den Jugendschutz wichtig sei.

Dass der Deal nicht völlig verschwunden ist, liegt laut Willi auch an der Reitschule selber. Einerseits böten die anwesenden Menschenmassen wie auch die offen zugänglichen Räumlichkeiten der Reitschule gute Fluchtmöglichkeiten. Andererseits werde die Polizei «wie an keinem anderen Ort in Bern» von Anwesenden bei der Arbeit gestört. Tatsächlich sind die eingangs beschriebenen Beschimpfungen noch die harmloseste Form der Gegenwehr, mit der sich die Polizisten herumschlagen müssen.

Vor kurzem wurden Polizisten bei einer Kontrolle mit Farbbeuteln beworfen. Ein anderes Mal seien sie mit Reizgas-versetztem Wasser bespritzt worden, sagt Willi. «Wenn wir in Ruhe unsere Arbeit tun könnten, hätten wir die Situation schon längst unter Kontrolle.»

Experten wie Michael Herzig, der ehemalige Drogenbeauftragte der Stadt Zürich, bezweifeln das – auch mit Verweis auf die weltweit erfolglosen Bemühungen, das Drogenproblem mittels Prohibition zu lösen. Herzig setzt sich deshalb für eine Regularisierung aller Drogen ein. Verbesserungen liessen sich allenfalls noch mit «Hilfskonstruktionen» wie Dealer-Corner erzielen.

Solche stehen nicht auf der Agenda der Stadt. Um den Dealern wenigstens die Fluchtmöglichkeit zu nehmen, forderte die Stadtregierung, dass die Reitschulbetreiber jeweils kurz vor den Razzien das grosse Eingangstor schliessen. Die Reitschule lehnte ab. Im Gespräch denkt nun Polizeichef Willi laut über eine Fernsteuervorrichtung nach, mittels derer die Polizei selber das Tor schliessen könnte. «Dann müsste die Reitschule nicht selber die Türen schliessen und ihr Betrieb würde weniger von den Polizeiaktionen tangiert», sagt er mit einem Schmunzeln. Wohlwissend, dass der Vorschlag kaum je realisiert werden wird.

Dem Dealer gefällts

Zurück auf der Schützenmatte. Es ist mittlerweile 22.30 Uhr. Unter der Eisenbahnbrücke und hinter der Skater-Anlage bieten nun mehrere blutjunge Männer ihre Ware feil. Der Vorplatz füllt sich langsam mit Jugendlichen, Party-Volk und Reitschulgästen. Auf dem grossen Stein sitzt ein etwa 25-jähriger Algerier und bietet ungefragt Kokain und Gras zum Kauf an. Er wirkt entspannt und bleibt auch nach Verweis auf den beruflichen Kontext des Besuchs höflich. «Ich mache das schon seit drei Jahren», sagt er. Meistens sei er auf dem Vorplatz, manchmal auch auf der kleinen Schanze. «Hier ist es gut», sagt er. Es habe viele Menschen und man könne sich gut verstecken. «Ich habe keine Papiere. Wenn mich die Polizei verhaftet, komme ich ins Gefängnis.» Dann wendet er sich zwei nervös umherblickenden jungen Schweizern zu. Kundschaft, wie sich rasch herausstellt.

Kunden hat es denn auch mehr als genug. Einige kommen mit dem Auto und benutzen die Schützenmatte als eine Art Drogen-Drive-in. Doch auch die Gäste der umliegenden Clubs und der Reitschule selber sorgen für Umsätze bei den Drogenhändlern. Und nicht zuletzt sind vor allem am frühen Abend Personen beim Kauf von Drogen zu beobachten, deren gehetzte Blicke man von den Besuchern des nahegelegenen Fixerstüblis an der Hodlerstrasse kennt. Allerdings bestreiten die Betreiber der Drogenanlaufstelle, dass ihre Klienten Drogen auf der Schützenmatte kaufen – was wiederum bei Reitschülern ein Schmunzeln hervorruft.

Alles gut? Alles gut!

Um Mitternacht macht sich auf dem Vorplatz niemand mehr Gedanken dazu. Wo man hinschaut, wuselt es. An den Pingpong-Tischen wird Rundlauf gespielt, auf der Skate-Anlage zeigen ein paar junge Männer Kunststücke mit dem Trottinett, und ein Punker führt ein mit Dosenbier gefülltes Migros-Wägeli spazieren. Musik von der Piratenbar, dem Rössli und dem Ghettoblaster einer Eritreer-Clique vermischt sich zu einem Klangteppich. Teenie-Mädchen stolzieren Hand in Hand über den Platz, Teenie-Jungs gockeln hinterher. Irgendwo zerschellt eine Bierflasche. Eine junge Frau kreischt, eine andere lacht. Und gerade jetzt donnert ein ICE über die Brücke. Alles gut? Alles gut! (Der Bund)