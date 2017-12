Der grosse Silvester-Knigge

Zum Jahresende finden zahlreiche Feste statt. Doch das gesellschaftliche Parkett ist voller Fettnäpfchen. Der «Bund» möchte seinen Leserinnen und Lesern Hilfestellung in delikaten Situationen bieten. Zu diesem Zweck wurden aktuelle wie historische Publikationen berücksichtigt und ausgewiesene Expertinnen und Experten beigezogen. Auf, dass Sie die Silvesternacht stilvoll hinter sich bringen. Und ein gutes neues Jahr!

Ich möchte den Silvester zu Hause mit Freunden verbringen. Wie mache ich den Nachbarn klar, dass ich mich an diesem Abend über ihr Ruhebedürfnis hinwegzusetzen denke?

«Wenn der Bass durch die Böden dröhnt und die Kristallgläser im Buffet wackeln, ist es definitiv zu spät. Was beim Chef und der Schwiegermutter zieht, funktioniert in der Regel auch beim Nachbarn. Ein nettes Tür-zu-Tür-Gespräch oder ein Kärtli im Briefkasten sorgen im Vorfeld für Wohlwollen. Kommt es während des Festens zu Lärmklagen, seien Sie verständnisvoll und geloben Besserung. Bis die Polizei Zeit hat, an Silvester wegen Lärmklagen auszurücken, ist Ihr Fest längstens vorbei.»

Sabina Meier, Geschäftsleiterin Mieterverband Kanton Bern.

Ich organisiere nicht selber eine Party, sondern werde eingeladen. Da ich zu früh dran bin, schaue ich noch kurz in einer Bar vorbei. Dort lädt mich eine Person zu einem Getränk meiner Wahl ein. Wie teuer darf das Getränk sein, das ich mir aussuche?

«Wenn man eine Einladung zu einem Drink bekommt und unsicher ist, wie teuer das gewählte Getränk sein darf, dann empfiehlt es sich, abzuwarten, was die offerierende Person bestellt und es ihr gleichzutun oder diese nach einem Tipp zu fragen: ‹Können Sie mir einen Drink empfehlen?› Dadurch kann die Auswahl eines Getränkes in der passenden Preiskategorie bestimmt und gleichzeitig Interesse an der anderen Person signalisiert werden. Bei einer Einladung wird der Etikette wegen nie das Teuerste bestellt. Alkoholische Getränke dürfen abgelehnt werden. Einen guten Wein oder Mineralwasser zu wählen, ist stilvoller als die Bestellung eines ‹Sex on the beach›, und von Hochprozentigem ist abzuraten, um promillebedingtes Fehlverhalten zu vermeiden.»

Linda Hunziker und Susanne Schwarz, Kniggeberaterinnen, hsknigge.ch.

An der Party angekommen, begrüsse ich als Mann die Frauen mit drei Küsschen. In der Runde ist aber auch eine mir unbekannte Muslimin mit Kopftuch. Wie begrüsse ich sie?

«Ich würde mit dem Flow gehen: Wenn es sich ergibt, warum also nicht auch eine Dame, die ein Kopftuch trägt, mit 3 Küsschen begrüssen? Wenn der zwischenmenschliche Magnetismus funktioniert, tant mieux, wenn nicht, dann soll es nicht sein. Entscheidend ist einzig, dass die Initiative und das Angebot, 3 Küsschen auszutauschen, allein von der Dame kommt. Das gilt natürlich immer, unabhängig davon, ob die Dame ein Kopftuch trägt.»

Reinhard Schulze, Professor für Islamwissenschaft, Universität Bern.

Nach dem Essen gehen wir noch in den Ausgang. Darf ich als Mann den weiblichen Gästen in den Mantel helfen – oder ist dies bald 50 Jahre nach Einführung des Frauenstimmrechts nicht mehr angezeigt?

«Die rund 200-jährige Benimmregel rät dem Herrn, der Dame beim Mantelanziehen behilflich zu sein. Doch wie manche dieser Frauen hätte gerne auf solche Hilfe verzichtet und stattdessen lieber den vom männlichen Stimmvolk gewährten Stimmzettel in der Hand getragen? Erst 1971 liessen sich die Schweizer Bürger dazu bewegen, ihren Mitbürgerinnen das Recht auf politische Partizipation zuzusprechen. Markierte dieser Gleichstellungsschritt das Ende der kniggschen Galanterie? Es gehört auch heute zum Zusammenleben, dass Unterstützung angeboten wird, wo diese gewünscht ist. Es können also alle allen weiterhin in Mäntel, Jeansjacken, Arbeitskittel oder Lederwesten helfen. Doch es gibt auch heute gewichtigere Handlungen, die das Zusammenleben solidarischer machen.»



Fabienne Amlinger, Kommunikationsbeauftragte des Interdisziplinären Zentrums für Geschlechterforschung der Universität Bern.

Im Ausgehlokal angekommen, möchte ich flirten, weiss aber nicht genau, wo die Grenze zwischen einem Flirt und einer sexuellen Belästigung verläuft. Wo liegen die Unterschiede?

«Ein Flirt:

Ist eine gegenseitige Entwicklung.

Ist aufbauend.

Ist von beiden Seiten erwünscht.

Löst Freude aus.

Respektiert die persönlichen Grenzen.

Sexuelle Belästigung:

Ist eine einseitige Annäherung.

Ist erniedrigend, beleidigend.

Ist von einer Person nicht erwünscht.

Löst Ärger aus.

Verletzt persönliche Grenzen.»

Ich treffe an der Party eine mir im Unternehmen unterstellte Person. Darf ich mit der Person flirten, ohne dass ich am #MeToo-Pranger lande?

«In Zeiten von #MeToo ist dies tatsächlich eine sehr heikle Frage. Bevor wir aber Paarbeziehungen am Arbeitsplatz gleich stigmatisieren, sollte uns bewusst sein, dass sich nach einer deutschen Studie mehr als jeder Zehnte am Arbeitsplatz verliebt. Ich denke, da sind wir in der Schweiz nicht viel anders. Wichtig sind in einer solchen Situation meines Erachtens drei Perspektiven, die Sie vor Ihrem Handeln unbedingt beachten müssen: die Aufrichtigkeit Ihrer Gefühle und Absichten, die Erwiderung derselben durch das Gegenüber sowie die gelebte Firmenkultur. Alle drei Perspektiven verlangen ein hohes Mass an Achtsamkeit. Oft sind wir uns nicht im Klaren, was unsere wahren Absichten sind. Noch schwieriger wird es beim richtigen Interpretieren der Gefühle und Wünsche des Gegenübers. Deshalb mein Rat: Sind Sie sich auch nur in einem dieser drei Aspekte unsicher, lassen Sie das Flirten bleiben.»

Pascal Helfer, Leiter Lehrgang für Führungskräfte an der WKS Bern.

Ich interessiere mich für eine Person gleichen Geschlechts. Wie gehe ich vor, wenn ich im Ungewissen über die sexuelle Ausrichtung des Gegenübers bin?

«Am einfachsten ist es wohl, wenn man etwa eine eigene Aktivität in einer LGBT-Organisation (LGBT steht für Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender) zur Sprache bringt. Später kann man die Person auf die Dragqueen Clausette la Trine ansprechen. Ebenfalls lohnend kann sein, auf der Gay-Romeo- oder Grindr-App nachzuschauen – vielleicht ist die Person ja gerade online. Ein wichtiges Indiz ist natürlich auch die Wahl des Getränks. Trinkt er Prosecco mit abgespreiztem kleinem Finger? Oder trinkt sie konsequent nur Bier aus der Flasche? Das wären gute Zeichen! Hilft alles nichts, bleibt wohl nur die direkte Frage: Bist du LGBT?»

Christoph Janser, Präsident Homosexuelle Arbeitsgruppe Bern (HAB).

Der Rat der Verwaltungsdelegation der Bundesversammlung hat gefruchtet und ich bin erfolgreich am Flirten. Allerdings merke ich im Verlaufe des Abends, dass mir eigentlich die Begleitung des Gegenübers mehr zusagen würde. Wie gehe ich vor?

«Wie immer im Leben gibt es verschiedene Wege. Oft ist es davon abhängig, was für ein Typ Mensch ich bin respektive wie meine Werte sind.

Die schüchterne Person ist dankbar, dass sie angeflirtet wurde, und geniesst den Spatz in der Hand.

Die clevere Person nutzt den Flirt, um an die Telefonnummer der Begleitung zu kommen, und wird an einem der nächsten Tagen, das Glück wagen.

Die egoistische Person flirtet die Begleitung an und verliert sich dann mit dieser in der Menschenmasse, sodass sie den Abend zu zweit haben.

Die ehrliche, aktive Flirt-Person: ‹Sorry – Du bist ein toller Mensch, aber ich habe mein Herz eben an deine Begleitung verschenkt›, und flirtet da munter drauflos.

Die offene Person wittert die Chance, an Silvester einen Dreier zu haben, und flirtet mit beiden.»

Trotz des gelungenen Abends mache ich mich alleine auf den Nachhauseweg. Wie reagiere ich würdevoll, wenn mich dem Anschein nach gewaltbereite junge Männer auf der Strasse anpöbeln?

«Sehr herzlich zu empfehlen ist Ihnen, stets ein Klapptischchen, zwei Klappstühle, zwei Gläser, eine Flasche Wasser und eine Flasche Rotwein mit sich zu führen. Noch bevor Ihr Gegenüber zu einem verbalen oder sonstigen Übergriff ansetzen kann, bitten Sie bestimmt zu Tisch. Je nach Trunkenheitsgrad Ihres Gegenübers offerieren Sie zuerst ein Glas Wasser oder ein Glas Rotwein. Danach sagen Sie: ‹Ist das nicht ein wundervoller Wintertag? Nun haben wir endlich Zeit, um über alles zu reden.› Im Idealfall lösen Sie damit eine Weltbefriedungskettenreaktion aus.» Jürg Halter, Schriftsteller und Flaneur, wird öfters angepöbelt.

Auf dem Nachhauseweg komme ich auf die zweifelhafte Idee, das Jahresende mit einem Joint auszuläuten. Da der Dealer meines Vertrauens bereits Feierabend hat, muss ich mich auf der Strasse eindecken. Wie mache ich das auf elegante Weise? «Grundsätzlich ist das meistens unproblematischer als befürchtet. So haben die Verkäufer auch ein Interesse an einer problemlosen Abwicklung des Geschäfts. Trotzdem gilt es einiges zu beachten: So sollte man sich bereits im Vorfeld Gedanken darüber machen, wie viel Geld man bereit ist auszugeben. Es gibt Verkäufer, die nur Ware für einen Mindestbetrag von 50 Franken anbieten. Überlegen Sie sich also vorher, ob das für Sie infrage kommt. Dann sorgen Sie dafür, dass Sie den genauen Betrag in der Hosentasche bereithalten, damit Sie nicht vor dem Dealer das Portemonnaie hervorkramen müssen. Übergeben Sie das Geld, nachdem Sie die Ware erhalten, aber noch bevor Sie diese verstaut haben. Treten Sie selbstbewusst auf, aber versuchen Sie nicht, wie ein krasser Gangster zu wirken, wenn Sie denn keiner sind. Bleiben Sie freundlich und lassen Sie sich notfalls lieber abzocken statt verprügeln.»

Markus B., Kiffer.

Im Neujahr stellt sich heraus, dass mein Partner/meine Partnerin es nicht wie ich bei einem Flirt belassen hat. Wie beende ich die Beziehung angemessen?

Vielleicht mit folgendem Brief: «Wie schwer, Name einfügen, ist es mir geworden, im Betreff Ihrer einen entscheidenden Entschluss zu fassen! Sie selbst haben mich durch Ihre Handlungsweise dazu aufgefordert und noch ist es Zeit einem grösseren Unglück vorzubeugen, als dass ist, welches ich mit stiller Ergebung tragen werde. Mein jugendlicher Frohsinn ist erloschen, meine Liebe ist erstorben. Die heftigen Ausbrüche Ihres Gemüthes zu ertragen, ist mir ebenso unmöglich, wie Sie ferner zu lieben. Betrachten Sie daher unser gegenseitiges Verhältnis als aufgelöst und nehmen Sie die Versicherung hin, dass ich mich in dem gesagten Entschlusse nie wankend machen lassen werde.»

Aus dem Buch «Briefsteller für Liebende», Veröffentlichung im Jahr 1875. (Der Bund)