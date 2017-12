Der Sonderfall Nationalbibliothek

«Für uns ist das eine ganz massive Einschränkung», sagt Matthias Ruoss, Oberassistent an der Abteilung für Schweizer Geschichte an der Universität Bern. Aus Sicht der Forschung sei der Entscheid, die an der Hallwylstrasse gelegene Nationalbibliothek samstags zu schliessen, sehr schlecht. Man rede viel am Institut über die eingeschränkten Öffnungszeiten.

«Die Nationalbibliothek ist gerade für unsere Abteilung ein wichtiger Ort der Recherche.» Und auch auf den anderen Abteilungen sei man sich einig, dass es eine grosse Einschränkung sein werde, wenn ein Tag pro Woche für die Forschung wegfalle. Während der Woche seien viele Forscher durch Verpflichtungen am Lehrstuhl daran gehindert, in der Nationalbibliothek zu recherchieren.

Bis Ende Monat kann die Nationalbibliothek am Samstag noch besucht werden. Danach bleibt sie am Samstag geschlossen, um Kosten zu sparen. Jedoch liegt die jährliche Ersparnis nur bei 0,6 Prozent des jährlichen Budgets der Nationalbank. Von den 37 Millionen können durch die Streichung des Samstages gerade 230'000 Franken eingespart werden.

Bundesarchiv noch gravierender

Die stellvertretende Kommunikationsleiterin der Nationalbibliothek, Ruth Büttikofer, sagt, dass die Nutzer Bücher, die weniger als 50 Jahre alt sind, auch nach Hause oder in eine andere Bibliotheken liefern lassen könnten. Dieses Argument zieht für Oberassistent Ruoss nur bedingt: «Gerade die Bücher, die man sich ausleihen darf, kriegt man sowieso auch in anderen Bibliotheken.» An den einmaligen älteren Bestand würde man dagegen am Wochenende nicht mehr herankommen.

Im Vergleich zum benachbarten Ausland ist die Schweizer Nationalbibliothek mit dem geschlossenen Samstag ein Sonderfall. In Deutschland und Italien ist die Nationalbibliothek auch samstags geöffnet, in Österreich und Frankreich sogar sieben Tage pro Woche. Dass künftig ausländische Forscher am Samstag vor verschlossenen Türen stehen würden, glaubt Büttikofer von der Nationalbibliothek dennoch nicht. Forscherinnen und Forscher planten ihre Besuche in ausländischen Bibliotheken und Archiven im Voraus. Bei der Planung erkundigten sich die Forschenden nicht nur nach den vorhandenen Beständen, sondern auch nach den Öffnungszeiten.

An Samstagen sind an der Nationalbibliothek jeweils weniger als ein Fünftel der 136 Arbeitsplätze belegt. Gleichzeitig werde mehr und mehr das digitale Angebot genutzt. Da man sparen müsse, habe man keinen anderen Weg gesehen, als «dort zu sparen, wo es am wenigsten wehtut», so Büttikofer. Ein Ökonom auf dem Weg in die Mittagspause sagt, dass man nie alle Bestände werde komplett über das Internet anbieten können: «Das ist Blödsinn.» Man könne in der Bibliothek gut und effizient arbeiten, weshalb er es schlecht findet, dass man am Samstag nicht mehr hinkommen könne. Noch gravierender sind aus Sicht des Forschers die Öffnungszeiten des Bundesarchivs. Dieses ist nur noch am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag geöffnet. (Der Bund)