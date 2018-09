Der Kampf um den Parkplatz

Altstadtbewohner: Ab in die Tiefgarage

Untere Altstadt, 9 Uhr morgens. In der Marktgasse herrscht viel Verkehr. Schliesslich müssen die Waren für die Geschäfte geliefert werden. Gekonnt kurven die Lieferanten durch die Strassen. Teilweise stehen auch noch Autos von Anwohnern mit Parkkarten auf den eigentlich für die Zulieferer gedachten Parkplätzen.



Dies will die Stadt seit langem ändern. Ihre Idee war zunächst, die gesamte Altstadt vom Verkehr zu befreien. Dagegen wehrte sich allerdings die Wirtschaft. Seit Mai dieses Jahres zeichnet sich aber eine Lösung ab. Das «Verkehrskonzept Wirtschaftsstandort Innenstadt» (VWI) führte zu einem Kompromiss.



Die Stadt und die Vereinigten Altstadtleiste (VAL) sind sich seither einig: Die Privatautos, die derzeit noch in der unteren Altstadt abgestellt werden, sollen in den Untergrund. Dafür vorgesehen ist das Rathausparking. Derzeit besteht für die Altstadtbewohner nur ein kleiner Anreiz, den Wagen in der Tiefgarage abzustellen. Für eine Parkkarte zahlen die Altstadtbewohner derzeit zwei- bis dreimal weniger.



Nun will die Stadt dort ansetzen und künftig keine Parkkarten mehr in der unteren Altstadt zulassen. Dies ist auch in der oberen Altstadt Praxis. Stefanie Anliker von den Vereinigten Altstadtleisten begrüsst das neue Konzept der Stadt zwar grundsätzlich. Es gebe aber noch einige offene Fragen, die zu klären seien.



So bleibt der künftige Preis für die Tiefgarage ein Knackpunkt. Ausserdem müsse es für Altstadtbewohner weiterhin möglich sein, das Auto für kurze Zeit auf sogenannten Kurzzeitparkplätzen abzustellen. Wie weit die Stadt hier bereit ist, entgegenzukommen, ist noch nicht klar.



Eine weitere Forderung der Vereinigten Altstadtleiste sei eine «bessere Erschliessung des Rathausparkings», sagt Anliker. Dazu gibt es jedoch noch keine konkreten Pläne. Ideen sind in Arbeit, zum Beispiel ein Lift, der auf Stadtebene fährt, oder eine Passarelle.



Um die untere Berner Altstadt attraktiver zu machen, hat Berns Gemeinderat schon etliches vorgeschlagen. So wollte er zunächst mit Pollern verhindern, dass überhaupt jemand mit dem Auto die Altstadt besuchen kann. Dies verhinderten die Vereinigten Altstadtleiste jedoch.



Noch letztes Jahr waren auch die Falschparkierer in der unteren Altstadt ein grosses Problem. Eigentlich dürfen die Altstadtbewohner ihre Autos nämlich nicht länger als 48 Stunden in den Gassen abstellen. Für die Polizei war es jedoch kaum möglich, dies zu kontrollieren.



Das neue Konzept sieht auch eine Änderung des Regimes in der oberen Altstadt vor. Dort wird bei der Zufahrt künftig zwischen Dauerberechtigten, temporär und einmalig Berechtigten unterschieden. Die Umsetzung dieser Bestimmungen dürfte insofern problemloser sein, als die betreffenden Gassen zum Teil mit Pollern abgesperrt sind.