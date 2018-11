Dem Misserfolg zum Trotz

«Eine Armee von 3000 Schweizer Fussballrowdys kommt nach Manchester. Den Leuten wird geraten, zu Hause zu bleiben», schrieb die Lokalzeitung, die «Manchester Evening News», bereits vor zehn Tagen. Obwohl die Berner keine Chance mehr hätten, sich für ein Weiterkommen zu qualifizieren, würden die Fans in Scharen anreisen. Zusammen mit mehreren Bildern von petardenbenebelten YB-Fanmärschen und der Episode, als YB-Fans Tennisbälle und alte Spielkonsolen aufs Spielfeld warfen, um gegen E-Sports zu protestieren, könnte man tatsächlich den Eindruck von 3000 Rowdys erhalten, die heute halb Manchester zum Erliegen bringen könnten.

Dem sei aber nicht so, schrieben die Berner Young Boys gestern auf ihrer Website. Solche Presseberichte seien «nicht im Sinne der Clubs oder der lokalen Behörden». Man werde in England alles daransetzen, die Gäste aus Bern freundlich und offen zu empfangen, schreibt der Club weiter.

«Herzensangelegenheit»

Die Darstellung der Schweizer «Fussballrowdys» der «Manchester Evening News» mag aus dem Kontext gerissen und etwas reisserisch sein. Sie zeigt aber: Ein Aufmarsch von 3000 Gästefans wird auch in der Stadt des Fussballgiganten Manchester United wahrgenommen. Und auch die Frage, weshalb 3000 Fans den weiten Weg auf sich nehmen, obwohl die Mannschaft keine Chance mehr hat, sich für die Achtelfinals zu qualifizieren, scheint berechtigt.

«Das ist für mich eine Herzensangelegenheit», erklärt der 22-jährige YB-Fan Nicolas, der bereits am Sonntag nach England gereist ist. Wegen fehlenden sportlichen Erfolgs nicht hinzugehen, sei für ihn nie zur Diskussion gestanden. Der eingefleischte Berner Fussballfan bleibt nach dem heutigen Champions-League-Spiel sogar noch bis Sonntag und besucht insgesamt sieben weitere Fussballspiele in ganz England. «Mir gefällt die Fankultur im englischen Fussball», sagt Nicolas. Deshalb sei für ihn auch das weltbekannte Old-Trafford-Stadion nicht ausschlaggebend gewesen dafür, sich ein Ticket zu kaufen. Die Kulisse sei zwar sehr beein­druckend, «aber die Stimmung ist oft sogar ruhiger als in grossen Schweizer Stadien».

Fanarbeit als Bindeglied

Dass 3000 Fans zu einem internationalen Auswärtsspiel anreisen, ist bei YB Clubrekord. Damit es in Manchester nicht zu tumultartigen Szenen kommt, wie sie die Boulevardzeitung aus Manchester befürchtet, sind auch die YB-Fanarbeiter vor Ort. Jonas Niederhauser ist bereits seit gestern in Manchester, um vorgängig Abklärungen zu treffen. So werde aktuell geschaut, ob die YB-Anhänger einen Fanmarsch vom Treffpunkt in der Stadt zum Stadion veranstalten könnten. Sobald der Treffpunkt der YB-Fans bekannt ist, nimmt Niederhauser zudem mit den betreffenden Bars und Pubs Kontakt auf, um die Betreiber im Voraus über das Fanaufkommen zu informieren.

Bei so vielen Fans gestaltet sich ihre Arbeit als Interessenvertreter der Fans aber schwieriger als sonst: «Man kann bei 3000 Fans niemals alle erreichen», sagt Niederhauser. Die Koordination aller Interessen werde dadurch etwas erschwert.

Charterflug für Fans

Niederhausers Kollege reist heute mit dem Fan-Charterflug an, den der Dachverband Ostkurve Bern organisiert hat. Rund 150 Fans reisen am heutigen Spieltag mit dem Extraflug nach Manchester. Die anderen Fans, so auch Nicolas aus Bern, reisen privat an. Die meisten mit dem Flugzeug via Zürich, Basel oder Genf.

Bis heute Abend um 21 Uhr im Old Trafford der Anpfiff ertönt zum letzten Auswärtsspiel von YB in der diesjährigen Cham­pions-League-Saison, freut sich Nicolas darauf, durch die Pubs zu ziehen und mit anderen Fans zu «fachsimpeln».

Danach hofft er auf eine attraktive Partie und darauf, Manchester United doch nochmals «ein wenig ärgern» zu können. «Ich habe ja doch noch eine leise Hoffnung, wenigstens in die Europa League zu kommen», sagt Nicolas. Für ihn war aber schon immer klar: «Das werden sicher schöne Reisen, aber sportlich wird das verdammt schwer werden.» (Der Bund)