Das Quartier mit dem Hühnerstall

Gerhard Stöckli steht auf seiner Terrasse und begrüsst seinen langjährigen Nachbarn Leonhard Blank, während dieser sein Velo abstellt. Die Pensionäre kennen sich schon fast so lange, wie es das Wylergut gibt, nämlich seit der ersten Klasse im Jahr 1948. Ihr Quartier hat diesen Frühling mit dem Theater «Szenen aus dem Paradies» sein 75-Jahr-Jubiläum gefeiert. Stöckli giesst Blank eine Tasse Kaffee ein, bevor sie sich in Stöcklis Garten setzen. Sie lassen sich die warme Frühlingssonne ins Gesicht scheinen.

Wer im Berner Breitfeld aus dem Bus steigt und am Wylerbad vorbeispaziert, taucht plötzlich in die Gartenstadt ein. Für Gerhard Stöckli ist die Mischung zwischen Dorfcharakter und Zentrumsnähe «perfekt». Als die Siedlungsgenossenschaft Wylergut gegründet wurde, waren in den Einfamilienhäusern nur Familien mit mindestens zwei schulpflichtigen Kindern zugelassen. Oft lebten jedoch drei bis fünf Kinder in einem Haushalt. «Es war irrsinnig schön, hier aufzuwachsen», sagt Stöckli und erzählt, dass sie als Kinder bei Zuzügern stets schauen gingen, wie viele neue Kinder dazukamen. Am liebsten spielten die Kameraden in den Sandsteinhöhlen, wo sie «kletterten, brätelten und Nielen rauchten». Im Winter hätten sie auf der Strasse Eishockey gespielt oder seien am Aarebord Ski gefahren. Fürs Schlitteln sei der Scheibenrain zur Verfügung gestanden, «dank Strassenbeleuchtung auch nachts», sagt Stöckli.

Ein «spiessiges» Quartier

Dass das Quartier als spiessig gelte, hänge möglicherweise mit den Gartenzäunen und den Fenstersprossen zusammen, das wirke «kleinkariert», sagt Stöckli. Blank erinnert sich daran, dass es früher eine Gartenordnung gab. «Löwenzahn im Garten war wegen der fliegenden Samen damals der absolute Aufreger», sagt er.

Für ihn sei es hier «paradiesisch», sagt Blank. Aufgewachsen ist er mit sechs Geschwistern. Später hat er das Haus seiner Eltern übernommen und hier seine Kinder aufgezogen. Heute wohnt seine Tochter vier Häuser weiter. «Wenn Freunde aus dem Breitsch vorbeispazieren und meine Hühner im Garten sehen, trauen sie ihren Augen kaum.» Jeden Morgen haben Herr und Frau Blank von ihren Hühnern zwei frisch gelegte Eier. Ein Hühnerstall mitten in der Stadt. Und doch: Bis zum Bahnhof braucht er mit seinem Velo nur fünf Minuten. Im Wylerdörfli mache man sehr viel zusammen, sagt Blank. «Es ist nicht das Kirchenfeld.» So gebe es regelmässig Apéros im Treff Wylergut oder etwa einen Adventskalender, den jemand organisiere. Dann besuche man die Nachbarn und geniesse mit ihnen ein Apéro oder ein Fondue im Garten. Er habe mit einem Freund ein Männerkino gegründet, nachdem die Frauen eines hatten. «Es ist das kleinste Kino in Bern, vielleicht sogar in der Schweiz.»

Schock wegen Autobahnbrücke

Mit Vorfreude erzählt Stöckli, dass man im Sommer nach dem Aareschwumm auch mal mit den Nachbarn ein Glas Wein trinke. «Ja, es ist eine Karawane, wenn das halbe Wylergut zu Fuss zur Aare läuft und baden geht», sagt Blank. Als 1974 der Felsenauviadukt die Autobahn zwischen dem Neufeld und dem Wankdorf verbinden sollte, waren manche Bewohner schockiert, bei anderen habe es laut Blank aber auch «eine Euphorie für die Autobahnen» gegeben. Man habe zwar Einsprache erhoben, um mitreden zu können, aber letztlich sei die Autobahnbrücke als «gottgegeben» betrachtet worden. «Heute würde es riesige Proteste geben», sagt Blank. Durch die später erstellten Lärmschutzwände und die leiseren Motoren und Beläge sei es ruhiger geworden, er höre den Autobahnlärm fast nicht mehr. Auch Stöckli lässt sich vom Viadukt nicht stören. Eher stört ihn, «dass heute viele Leute nicht mehr grüssen, vor allem Junge». Blank relativiert: «Wir haben früher zum Teil die Alten auch nicht gegrüsst.»

Bedürfnis nach Alterswohnungen

Das Wylerdörfli soll demnächst den Schutzstatus «erhaltenswert» verlieren (siehe Kasten). Stöckli begrüsst das. Der Bauingenieur hat im Elternhaus einen Totalumbau vollzogen. Von sechs Innentüren im Erdgeschoss ist seither nur noch eine übrig. Es lasse sich damit «befreiter» leben. «Ich finde es besser, wenn Betroffene eine Lösung suchen, als wenn sie bevormundet werden.» An Bauvorschriften müsse man sich nach wie vor halten, so Stöckli.

Blank findet, dass es nicht gut wäre, wenn jeder selber über einen Umbau entscheiden könnte: «Die Geschmäcker sind zu verschieden.» Blank sitzt in der Kommission Zukunft Wylergut, in der eine Vision entwickelt wird, in welche Richtung sich das Wylergut in den kommenden 25 Jahren entwickeln könnte. «Diese Entwicklung allen Hausbesitzern zu überlassen, würde wohl ins Chaos führen.» Es gebe ein Bedürfnis nach Alterswohnungen, vielleicht auch nach einem Mehrgenerationenhaus. «In einigen Einfamilienhäusern leben alte Bewohner wegen der Treppen heute ausschliesslich im untersten Stock und können auch nicht mehr in den Garten», sagt Blank. Daraus könne man eigentlich «drei schöne Parteien machen». Der Kaffee ist ausgetrunken. Blank verabschiedet sich von Stöckli und schiebt sein Fahrrad die 200 Meter bis zu sich nach Hause. (Der Bund)