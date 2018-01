Das «Pyri» wird umgebaut

Das geschichtsträchtige Café des Pyrénées am Kornhausplatz ist seit seit Ende Jahr geschlossen. Grund ist die Erneuerung und den Umbau der vierzigjährigen Infrastruktur. Das schreibt die «Berner Zeitung» am Donnerstag. Die Renovationsarbeiten sind allerdings nur von kurzer Dauer: Bereits am 3. Februar soll die Beiz wieder öffnen.

Laut «Pyri»- Co-Geschäftsführer David Steinmann wird beim Umbau die alte Vitrine vis-à-vis der heutigen Bar verschwinden. Geplant sind ausserdem mehr Sitzplätze und eine Vergrösserung der Bar. Das Fumoir bleibt erhalten und auch kulinarisch soll sich laut Steimann nichts verändern.

Während des einmonatigen Umbaus betreiben die Besitzer des Pyris, die Taberna Gastro-Kultur AG, in den Räumen des ehemaligen japanischen Pop-up-Lokals Mr. Mori, ein «Pyrisorium». Auf dessen Bühne soll auch Kleinkunst stattfinden.