Damit sich die Rolltreppen nicht an den Konfetti verschlucken

Die Rolltreppe, die vom Bahnhof Bern in die Neuengasse hinaufführt, stand am Dienstagmittag still. Der obere Zugang war abgesperrt und mit einem Sonnenschirm überdeckt. Unbehelligt vom Regen arbeitete darunter ein Monteur der Firma Schindler.

Es handelte sich allerdings nicht um einen Defekt, den er zu beheben hatte. Wie der zweite Monteur auf Anfrage erklärte, waren sie damit beschäftigt, Wartungsarbeiten auszuführen. Diese würden absichtlich nach Anlässen wie dem Zibelemärit oder der Fasnacht terminiert. So liessen sich Störungen vermeiden, sagte er.

Rasch reinigen, länger laufen

Der Grund liegt auf der Hand: Rolltreppen müssen an solchen Tagen beträchtliche Mengen Konfetti schlucken. Diese beeinträchtigten die Mechanik zwar nicht unmittelbar. Die Treppe würde auch am Tag nach dem Zibelemärit problemlos laufen, sagte der Monteur. Würden die Konfetti aber nicht entfernt, würde sich die Wahrscheinlichkeit von Störungen erhöhen. Deshalb sei es sinnvoll, Rolltreppen dann zu reinigen, wenn viel Schmutz angefallen sei.

Dass die Rolltreppe tatsächlich eine ordentliche Menge Konfetti geschluckt hatte, war unübersehbar. Der Monteur, der den oberen Kasten reinigte, füllte mit den Abfall-Konfetti fast einen ganzen Kehrichtsack.

Die Rolltreppe beim Neuengassaufgang war am Mittag gesperrt. (DerBund.ch/Newsnet)