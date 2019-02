China baut seine Villa sowieso um

China will expandieren – zumindest was seine Botschaft im Berner Kirchenfeldquartier angeht. Vor knapp einem Jahr wurde bekannt, dass die chinesische Delegation in der Schweiz die Villa Bomonti am Kalcheggweg 12 gekauft hat. Die Residenz – 1918 erbaut für einen Schweizer Unternehmer, der in Istanbul mit einer Bierbrauerei reich wurde – steht in unmittelbarer Nachbarschaft zum chinesischen Botschaftssitz am Kalcheggweg 10.

Die vierzehn Zimmer der Villa Bomonti will China zu Büroräumlichkeiten für die Botschaft umnutzen. Dafür hat Ende Januar Sicherheitsdirektor Reto Nause (CVP) die Baubewilligung erteilt, wie aus den Unterlagen hervorgeht, die dem «Bund» vorliegen. Noch bis Ende Februar läuft die Frist für eine Beschwerde beim Kanton gegen den Entscheid.

Ohne Bewilligung begonnen

Warten, bis der Umbau bewilligt wird, mochten die Chinesen nicht: Bereits im Juni 2018 stellten Anwohner und die Stadt fest, dass die Arbeiten schon im Gange waren. Was genau hintern den Mauern am Kalcheggweg geschah, blieb damals für die Stadt verborgen. Man habe keinen Zutritt zum Gebäude erhalten, sagte der städtische Bauinspektor damals dem «Bund». Im Zuge des Bewilligungsverfahrens konnte eine städtische Delegation im Oktober 2018 dann zumindest das Erdgeschoss besichtigen.

Im Kirchenfeld-Quartier befürchten viele, dass der Bomontiweg früher oder später geschlossen wird.

Hier stellte das Bauinspektorat «widerrechtliche Arbeiten» fest, welche nicht Teil der aktuellen Bewilligung waren. Zum oberen Stock hingegen gewährten die Chinesen keinen Zutritt. Die anwesende Delegation der Botschaft von China habe aber «glaubhaft versichert», dass im ersten Stock keine baulichen Veränderungen vorgenommen worden seien, schreibt das Bauinspektorat in seinem Bericht zur Baubewilligung.

Für die Denkmalpflege war nach dem Besuch im Kirchenfeld dennoch klar: «Die vorgezogenen Massnahmen führen zu einer wesentlichen Beeinträchtigung der Villa.» Nicht nur die bisherigen Arbeiten, sondern das ganze Vorhaben der Chinesen berühre «grundsätzliche denkmalpflegerische Belange» und könne deshalb nicht bewilligt werden, wie es in ihrem Fachbericht heisst.

Wenig Möglichkeiten

Die Einwände der Denkmalpflege blieben ungehört. Das Baugesuch beziehe sich nur auf eine befristete Umnutzung ohne bauliche Massnahmen, so das Bauinspektorat. Deshalb dürfe ohnehin nicht in die denkmalpflegerisch wertvolle Substanz eingegriffen werden. Dort, wo das schon geschehen sei, müsse China entweder den «ursprünglichen Zustand» wiederherstellen oder ein Baugesuch nachreichen. Ein solches habe man im November denn auch schriftlich eingefordert. Es sei noch nicht eingegangen – allerdings hat China dafür noch bis Ende März Zeit. Faktisch sind der Stadt sowieso die Hände gebunden.

Für den Vollzug einer Verfügung gegenüber einer ausländischen Vertretung seien die Mittel einer Gemeinde «eingeschränkt», heisst es bei der Stadt. Gemäss geltendem Völkerrecht dürften Liegenschaften und Räume einer Botschaft nur mit Zustimmung des betreffenden Landes betreten werden. Die Stadt sei somit auf die Mithilfe und die freiwillige Kooperation des Gaststaates angewiesen. Die Zusammenarbeit mit den Botschaften in der Stadt sei meist «ausgezeichnet», bei Bedarf werde das Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) beigezogen.

Das EDA ist es auch, welches gemäss Gesetz Liegenschaftskäufe diplomatischer Missionen genehmigen muss – unter Einbezug des betroffenen Kantons. Bei der Kantonsverwaltung heisst es, man sei diesbezüglich nie kontaktiert worden. (Der Bund)