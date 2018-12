Bundesrat lässt Gegner der Werkstätte abblitzen

Der Bundesrat hat am Freitag das Projekt einer BLS-Werkstätte im Westen Berns in den Sachplan Verkehr aufgenommen. Eine Anwohnervereinigung, die sich gegen das Projekt im Chlyforst wehrt, zeigte sich in einer Mitteilung konsterniert.

Der unverbaute Westen Berns sei nicht der «beste Ort um 20 Hektaren Wald und Kulturland zu verschandeln» schreibt der Verein «Chlyforst» in einer Mitteilung vom Freitag.

Die Vereinigung kritisiert die Standortwahl der BLS als «politisch motiviert und sachlich nicht belegt». Irritiert zeigt sich der Verein auch über das «bescheidene» Engagement von Umweltverbänden gegen das Projekt der BLS.

Und auch von der Stadt Bern zeigen sich die Anwohner enttäuscht. Mit ihrer zustimmenden Haltung habe die rot-grüne Stadtregierung mitgeholfen, den Weg für das Projekt zu ebnen. Der Verein verweist auf Alternativstandorte, die seiner Ansicht nach geeigneter wären als der Chlyforst.

Der Kanton Bern hat über 40 Standorte geprüft und schliesslich zwei davon in die engere Auswahl gezogen: Chlyforst Nord und Niederbottigen.

Beide Standorte haben ihre Vor- und Nachteile: so müsste im Chlyforst ein Waldstück gerodet und am Standort Niederbottigen diverse Enteignungen vorgenommen werden. Der Bundesrat sprach sich für das Areal Chlyforst Nord aus und nahm das Projekt in die Objektblätter des Sachplans auf.

Der Sachplan Verkehr ist ein Planungs- und Koordinationsinstrument des Bundes. Mit der Aufnahme eines Projekts in den Sachplan werden erste, wichtige Pflöcke eingeschlagen, auch wenn noch keine detaillierte Projektplanung vorliegt. Vom Sachplan abgeleitet werden die verfeinerten Richt- und Nutzungsplanungen. Daran schliesst sich das Baubewilligungsverfahren an.

Für die Behörden sind Sachpläne verbindlich. Das heisst sie werden in ihrem Ermessen eingeschränkt und müssen sich an die im Sachplan vorgegebenen Interessenabwägungen und den aufgezeigten Weg halten. Der Sachplan wird regelmässig aktualisiert. Die aktuellen Anpassungen des Teils Infrastruktur Schiene umfassen neben der BLS Werkstätte insbesondere Aktualisierungen zum Bahnstromversorgungsnetz. (spr/sda)