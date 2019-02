Bueber-Umbau verzögert sich wohl bis Anfang Juni

Im Oktober fuhren die Bagger auf: Die Stadt nahm endlich die seit langem geplante Sanierung des maroden Bueberseelis und ehemaligen Männerabteils im Marzilibad in Angriff. Herzstück des knapp sechs Millionen Franken teuren Projekts ist ein neuer Kanal von der Aare ins Bueberseeli. Er soll nicht nur dessen Wasserqualität verbessern, sondern den Aareschwimmern neu auch ermöglichen, vom Fluss direkt ins Seeli zu schwimmen.

Marode Mauer bringt Zeitplan ins Wanken

Doch der neue Aare-Spass beginnt voraussichtlich noch nicht mit dem Start der Badesaison: Mit den Bauarbeiten sei man derzeit «um drei bis vier Wochen im Rückstand», sagte Stadtbaumeister Thomas Pfluger am Dienstag auf Anfrage zum «Bund». Derzeit gehen die Verantwortlichen bei der Stadt deshalb nicht von einer Eröffnung des neuen Bueberseelis vor Ende Mai/Anfang Juni aus. Ursache der Verzögerung ist laut Pfluger der schlechte Zustand der Mauer auf der Innenseite des Bueberseelis: Sie konnte nicht wie erwartet saniert werden. Stattdessen muss sie von Grund auf neu betoniert werden.

Das derzeit ideale Bauwetter lässt Pfluger indessen hoffen, einen Teil des eingefahrenen Rückstands im Zeitplan in den nächsten Wochen noch aufzuholen. Finanziell werde man sicherlich «die Reserven ausschöpfen», sagt Pfluger. Er hofft jedoch, den vom Stadtrat bewilligten Baukredit von 5,82 Millionen Franken einhalten zu können.

Hochwasser als Projektrisiko

Das grösste Risiko im aktuellen Zeitplan stellt laut Pfluger ein mögliches Hochwasser im Frühling dar: Es könnte das Projekt um weitere Tage oder Wochen verzögern. Die Projektleitung setze deshalb alles daran, «alle hochwassersensiblen Arbeiten bis April zu beenden».

Die Bueber-Sanierung umfasst neben dem neuen Schwimmkanal und der Sanierung des Seelis auch eine Erneuerung der historischen Steganlage mit aareseitiger Abschlusswand, die in Anlehnung an die bereits bestehenden Garderobenbauten der gesamten Anlage vollständig in Holz ausgeführt wird.

Beim Pontonierhaus unterhalb des Bueberseelis wird zudem die bestehende Auswasserungsstelle für Gummibootkapitäne an die gestiegenen Platzbedürfnisse zur Hochsaison angepasst.

