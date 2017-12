Brutaler Raubüberfall

Unbekannte haben einen Mann bei einem Raubüberfall in einem Stadtberner Geschäftslokal schwer verletzt. Erst 24 Stunden nach der Tat wurde das Opfer gefesselt in dem Schmuckladen entdeckt, wie die Kantonspolizei Bern am Freitag mitteilte.

Sie geht davon aus, dass der Mann am Mittwochnachmittag angegriffen und verletzt wurde. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Ob sie Beute machten, geht aus dem Communiqué nicht hervor. (nj/sda)