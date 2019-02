Bier statt Leder am Casinoplatz

Der boomende Onlinehandel macht den Detailhändlern zu schaffen. Weil die analoge Kundschaft zunehmend ausbleibt, schliessen auch in der Berner Altstadt reihenweise die Geschäfte. Nach dem Herrenmodegeschäft Dick und dem Fotoladen Foto Dany musste auch das Lederwarengeschäft Ruffner seinen Laden am Casinoplatz aufgeben.

Vom Onlinehandel kaum betroffen sind hingegen die Gastrobetriebe. Während sich Lederportemonnaies problemlos online kaufen lassen, bestellen die meisten ihr Bier eben nach wie vor an der Bar.

Eine solche wird nun in die Räumlichkeiten des ehemaligen Ledergeschäfts einziehen. Hinter dem Projekt steht der Berner Arzt Hans Merki, besser bekannt als Vater der Markthalle. An den Wochenenden soll die Bar bis 2 Uhr geöffnet sein, geplant sind auch Sitzgelegenheiten im Freien, wie aus einem am Mittwoch publizierten Baugesuch hervorgeht.

Alternative zur Markthalle

Vom Standort am Casinoplatz verspricht sich Merki viel: «Ich denke, dass die Zone von der Kirchenfeldbrücke bis zum Kornhausplatz zu einer Gastrohochburg von Bern wird.» Eigentlich wollte Merki nach dem Auszug des Media-Marktes ja wieder zurück in die Markthalle. Doch die Migros zog ihr Markthallen-Projekt letztes Jahr überraschend zurück.

Stattdessen wird dort nun im Herbst die Outdoor-Kette Transa ihre zweite Berner Filiale eröffnen. Nachdem die Markthalle-Idee letztes Jahr definitiv gestorben ist, sind nun auch die ehemaligen Bewerber auf der Suche nach geeigneten Lokalitäten.

Ihnen kommt entgegen, dass der Onlinehandel viele, zum Teil über Generationen betriebene Geschäfte zum Aufgeben zwingt.

Wird es künftig in der Altstadt also mehr Bars und weniger Läden geben? Merki findet Ja. Es werde aber trotzdem zu einem «Verdrängungskampf» kommen, da die Bevölkerung nicht in dem Masse wächst, wie die Läden schliessen. (Der Bund)