Bertschy könnte das Rennen in Bern aufmischen

Die GLP will in den Stadtberner Gemeinderat. Aber wie? Ein gängiges Rezept ist, mit einer bekannten Person anzutreten. Kein Wunder also, kursiert derzeit hinter den Kulissen ein Name: Kathrin Bertschy. Als Nationalrätin verfügt sie über die nötige Erfahrung und einen hohen Bekanntheitsgrad. Und als Alliance-F-Co-Präsidentin ist sie breit vernetzt und auch für Linke wählbar. Derzeit kandidiert sie für den Ständerat. Das ist zwar fast aussichtslos, wird ihre Popularität aber weiter steigern – und ihre Chance im Falle einer Kandidatur für den Gemeinderat erhöhen.

Auf Anfrage lässt Bertschy eine Kandidatur für 2020 offen. Dass sie mit der Ständeratskandidatur ihre Gemeinderatskampagne lanciert, weist sie aber von sich. Sie kandidiere für den Ständerat, weil sie Ständerätin werden wolle. «Zugegeben, meinen Wiederwahlchancen für den Nationalrat schadet es wohl auch nicht.» Hingegen stehe ein Gemeinderatsmandat aktuell «nicht im Fokus». Sie fühle sich in der nationalen Politik und auch in der Legislative sehr wohl.

Klar ist, dass die anderen bürgerlichen Parteien Bertschys Entscheidung mit Spannung erwarten. Denn eine gemeinsame Bürgerlich-Grün-Mitte-Allianz (BGM) der Parteien von EVP bis SVP wird immer wahrscheinlicher. Da die SVP voraussichtlich nicht mit Nationalrat Erich Hess antreten wird, konnte ein möglicher Stolperstein beseitigt werden. So hat die GLP nie einen Hehl daraus gemacht, dass ihr eine gemeinsame Liste mit dem Rechtsaussen – gelinde gesagt – nicht sehr behagen würde.

Kommt BGM zustande, stehen die Chancen auf zwei bürgerliche Sitze gut. Und mit Kathrin Bertschy wären die Erfolgsaussichten für die GLP durchaus vorhanden, einen der beiden Sitze zu erringen.

Sonst könnte es schwierig werden. Einerseits, weil die Allianz vor allem der FDP zugutekommen sollte, da ihr Kandidat weder von der GLP-Basis noch der SVP-Wählerschaft systematisch von der Liste gestrichen werden dürfte. Vor allem aber, weil ein Rücktritt von CVP-Gemeinderat Reto Nause immer unwahrscheinlicher wird. Nause selber hat sich zwar noch nicht abschliessend geäussert, betont aber stets, dass ihm das Amt nach wie vor Freude bereite. Und auch CVP-Präsidentin Béatrice Wertli sagt, dass die Partei den Sitz mit Reto Nause verteidigen wolle (siehe Interview). Als Bisheriger wäre Nause nicht leicht zu schlagen.

Keine Druckmittel

Für die GLP ist die Situation deshalb ungünstig. Obwohl sie in der Stadt einen Wähleranteil von knapp 10 Prozent hat, könnte sie der 2-Prozent-Partei CVP unterliegen. Das Problem: Die Partei hat kaum Druckmittel, um Nause von einer Kandidatur abzuhalten.

Vor den Nationalratswahlen 2015 einigten sich GLP und CVP im Kanton Bern auf eine Listenverbindung, von der nur die Grünliberalen profitierten. Im Gegenzug unterstützte die GLP Nause bei den Gemeinderatswahlen – auch mit der Überzeugung, dass es seine letzte Kandidatur sein werde.

Wie Michael Köpfli, Generalsekretär der GLP Schweiz, auf Anfrage sagt, laufen derzeit Gespräche über Listenverbindungen für die Nationalratswahlen 2019. Eine Koppelung mit den Stadtberner Wahlen sei aber bis dato noch nicht Gegenstand der Diskussionen gewesen. Klar aber ist: 2015 konnte die GLP nur dank der Listenverbindung mit der CVP und der BDP ihre zwei Sitze erringen. Ohne CVP wäre der zweite Nationalratssitz der GLP in Gefahr. Bei den letzten Wahlen hätte es beinahe Kathrin Bertschy getroffen.

Ohne GLP kein BGM

Doch auch auf Ebene Stadt ist man auf die CVP angewiesen, wie Gabriela Blatter, Präsidentin GLP Stadt Bern, ausführt. «Wenn nicht alle Parteien von der EVP bis zur SVP mitmachen, wird es für BGM schwierig, zwei Gemeinderatssitze zu erringen.»

Was sich als parteiinternes Problem darstellt, könnte letztlich die gesamten Wahlen beeinflussen. So hat die GLP ohnehin Mühe, ihrer Basis ein Bündnis mit der SVP schmackhaft zu machen. Die Aussicht auf ein Gemeinderatsmandat für die GLP könnte ausschlaggebend sein, dass die Partei überhaupt bei BGM mitmachen wird. Und ohne GLP würde sich BGM erübrigen – und zwei bürgerliche Gemeinderäte in weite Ferne rücken.

