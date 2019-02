Berns Tourismusorganisation weist «Gerüchte» zurück

Es würden «gezielt Gerüchte und falsche Vorwürfe gestreut», steht in einem Communiqué, das die Tourismusorganisation Bern Welcome gestern verschickte, das sei «irritierend». Dabei sei alles rechtens und korrekt abgelaufen. Doch der Konflikt um den freigestellten CEO Martin Bachofner schwelt weiter. Der vormalige Tourismusdirektor von Gstaad hatte die Leitungsfunktion in der neuen Organisation am 1. September 2017 angetreten. An der Sitzung vom 14. Januar 2019 entschied sich der Verwaltungsrat, das Arbeitsverhältnis mit Bachofner aufzulösen.

Der Entscheid im neunköpfigen Gremium sei «einstimmig» gefallen, heisst es im Communiqué. Dieses sei zur Überzeugung gelangt, dass die Trennung «unerlässlich» sei. War der CEO, der 2018 wegen einer Operation über längere Zeit ausfiel, der falsche Mann? In der Mitteilung heisst es dazu, dass einem Verwaltungsrat die Oberaufsicht über die Geschäftsleitung obliege. Er müsse eingreifen, «wenn er begründete Zweifel daran hat, ob die operative Leitung ihren Aufgaben gewachsen ist». Auf Anfrage wollte Verwaltungsratspräsident Marcel Brülhart nicht deutlicher werden. Bachofner hatte im Januar gesagt, die Vorwürfe an ihn seien «völlig überraschend» gekommen.

Reden kann teuer werden

Personalrechtliches gilt als heikel, inbesondere bei einer nicht einvernehmlichen Trennung. Selbst in Fällen, denen der Geschasste seinen Arbeitgeber kritisiert, muss sich dieser grösste Zurückhaltung auferlegen. Im Communiqué heisst es lediglich, der Verwaltungsrat sei irritiert, dass selbst die Politik mit Informationen gefüttert werde, die darauf gerichtet seien, Bern Welcome «nachhaltig zu schaden», indem die Kündigung in Frage gestellt werde.

Der Verwaltungsrat habe mit Bachofner mehrfach «längere Diskussionen» geführt, um zu sehen, ob es «ein gemeinsames Verständnis in Bezug auf die Bewältigung der anstehenden Herausforderung gibt». Einfacher gesagt: Man war sich nicht einig, wie der Umbau von der früheren Tourismusorganisation in eine breit aufgestellte Standortorganisation zu bewerkstelligen sei, in der nicht nur Hotels und Gastronomie, sondern auch das Gewerbe integriert sein soll. Laut Mitteilung hat sich Sven Gubler, Direktor der Innenstadtorganisation Bern City, bereit erklärt, während einer beschränkten Zeit als Geschäftsleiter von Bern Welcome zu fungieren.

Brülhart sagte auf Anfrage, es handle sich um ein anspruchsvolles Pionierprojekt, ohne auf die Auseinandersetzung mit Bachofner näher einzugehen. Am Mittwoch liessen sich Stadtratsmitgliedern von Brülhart informieren. Diese erhielten laut Teilnehmern den Eindruck, dass Bern Welcome «am Anschlag» laufe, da die Aufgabe riesig sei, «da wäre noch manche Führungsperson überfordert». Es brauche eine klare Strategie, sonst scheitere auch der nächste Chef, so ein Teilnehmer. Stadtrat Luzius Theiler (GAP) sagte auf Anfrage ironisch, er sei mit seinem Budgetkürzungsantrag einst nicht durchgedrungen, «nun verwendet Bern Welcome das Geld halt für Bachofners Abgang». Bern Welcome tönt im Communiqué an, dass eine einvernehmliche Trennung mit Bachofner scheiterte, da dieser finanzielle Forderungen stellte, die Bern Welcome «weder erfüllen konnte noch wollte». (Der Bund)