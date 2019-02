Berner Volkshochschule droht das Aus

Am Ende geht es um 40'000 Franken. Um diesen Betrag müssten die Mieten der Volkshochschule Bern in diesem Jahr sinken, damit im Budget eine schwarze Null resultierte, sagt ihr Präsident Andreas Zysset auf Anfrage. Die Schule ist in der Stadt in vier Liegenschaften eingemietet. Das teuerste Gebäude an der Grabenpromenade gehört der Stadt Bern. Die beantragten Mietzinssenkungen um 12 bis 15 Prozent des bisherigen Mietaufwands sind im Budget des laufenden Jahres bereits eingerechnet. «Wenn die Mieten nicht sinken, haben wir ein Problem», sagt Zysset.

Ob die Stadt mithilft, dieses Problem zu lösen, ist noch offen. Zurzeit zahlt sie der Bildungsinstitution eine jährliche Subvention von 105'000 Franken. Wegen laufender Verhandlungen ist der Leistungsvertrag fürs Jahr 2019 allerdings noch nicht unterschrieben. «Das ist zwar unschön», sagt Sven Baumann, Generalsekretär der zuständigen Direktion für Bildung, Soziales und Sport von Gemeinderätin Franziska Teuscher (GB), «aber nicht weiter schlimm.»

Stetiges Schrumpfen

Schlimm ist hingegen die Höhe der Mieten. Das Seilziehen darum ist nur der vorläufige Endpunkt einer Abwärtsspirale, in der sich die Schule seit einiger Zeit befindet. Vor zwei Jahren sorgten Personalquerelen für Schlagzeilen, die zum Rücktritt des gesamten Vorstandes, zum Ausstieg der Hochschulen aus dem Vereinsvorstand und zum Austritt verschiedener Regionsgemeinden aus dem Verein führten.

Deutschkurse für Migranten waren eine Haupteinnahmequelle der Volkshochschule. Die Nachfrage danach ist stark gesunken. Foto: Enzo Lopardo

Hinter den Personalkonflikten steckten strukturelle Probleme: Im Jahr 2017 haben rund 9500 Personen einen der 1165 Kurse besucht. Zwei Jahre zuvor waren es noch 10'700 Teilnehmende. Der Schrumpfprozess ist nicht sprunghaft, aber stetig. Hauptgrund dafür ist der stetige Rückgang bei den Deutschkursen für Migranten, was mit dem Abebben der Flüchtlingswelle zusammenhängt. Denn die Subventionen des Kantons als Hauptgeldgeber sind abhängig von der Anzahl der Absolventen der Deutschkurse. «Wir tragen bei diesen Kursen ein grosses finanzielles Risiko», sagt Zysset. Bei einem Jahresbudget von rund 3 Millionen Franken seien Einnahmeschwankungen von bis zu 300'000 Franken kaum verkraftbar. Die Schule brauche daher ein anderes Standbein, sagt der Vereinspräsident.

Wie die neue Strategie aussieht, die mit Unterstützung der Berner Fachhochschule erarbeitet wird, will der Präsident nicht verraten. Sie soll den Mitgliedern an der Versammlung von nächstem Mai gemeinsam mit einem Sanierungsplan präsentiert werden. Zysset verrät nur so viel: «Wir müssen bei den Themen Wirtschaft, Kultur, Politik und Gesellschaft stärker werden.» Zugleich werde die Schule aber noch weiter schrumpfen müssen.

Zurzeit stammen nur 10 bis 15 Prozent der Kurse aus den Fachbereichen, die laut Zysset grösser werden sollen. Über drei Viertel aller Kurse sind Sprachkurse und Kurse aus den Bereichen Gesundheit, Fitness und Tanzen. Bei den Sprachkursen will die Schule weiterhin einen Schwerpunkt setzen – und dabei vor allem die Fremdsprachen stärken, die bisher etwa die Hälfte der Sprachkurse ausmachen. «Mit Fremdsprachenkursen und Kursen aus den Bereichen Kultur und Gesellschaft haben wir eine Chance», sagt Zysset. Ansonsten werde es die Volkshochschule in vier, fünf Jahren «vielleicht nicht mehr geben».

Schwankender Support

Die Krise sucht die Volkshochschule ausgerechnet in ihrem Jubiläumsjahr heim. Vor 100 Jahren wurden die Volkshochschulen in Bern und Basel gegründet. Ein Jahr nach dem Generalstreik sollten die Schulen durch die Förderung einer breiten Volksbildung zur Überwindung der Gegensätze zwischen den sozialen Schichten beitragen.

Im Zeitalter einer erhöhten Durchlässigkeit der Ausbildungsgänge wirkt das veraltet. Im letztjährigen Leistungsvertrag mit der Stadt ist festgehalten, dass die Volkshochschule «allgemeine und kulturelle Bildung von hoher Qualität» vermitteln und das «Verständnis für Kunst und Kultur» fördern soll. Die Höhe der Unterstützung, die sie dabei von der Politik erhält, hat in den letzten Jahren beträchtlich geschwankt. Nach einer Halbierung der Subvention im Rahmen des Sparpakets fürs Budget 2014 hat die Stadt ihren Beitrag zwei Jahre später wieder verdoppelt. Zysset rechnet damit, dass der Leistungsvertrag fürs laufende Jahr bis im April vom Gemeinderat verabschiedet wird. Um eine Erhöhung der Subvention habe die Schule nicht gebeten. In Sachen Mietzinsreduktion geht er aber davon aus, dass die Stadt und die übrigen Vermieter «kulant sein werden».

Bei der Stadt muss aber noch Überzeugungsarbeit geleistet werden. Laut Immobilien Stadt Bern (ISB) zahlt die Volkshochschule eine «faire» Jahresmiete von etwas über 132'000 Franken für den Hauptsitz an der Grabenpromenade. An dieser Lage könnte ein höherer Mietzins erzielt werden, sagt die Sprecherin Dagmar Boss. «Wir sehen heute kaum Spielraum für eine Anpassung.» (Der Bund)