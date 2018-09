Berner Kunsteisbahnen eröffnen gestaffelt

Die Stadt Bern wird auch in diesem Jahr ihre Kunsteisbahnen zuerst für Vereine öffnen und erst ein paar Wochen später für die Öffentlichkeit. Den Vereinen stehen die Eishockeyfelder der Anlagen Ka-We-De und Weyermannshaus ab dem 6. Oktober zur Verfügung.

Ab dem 3. November sind diese Eisflächen dann für alle zugänglich, wie Berns Direktion für Bildung, Soziales und Sport am Montag mitteilte. Bereits ab dem 20. Oktober kann man allerdings auf dem Ausseneisfeld der PostFinance-Arena frei eislaufen und Hockey spielen.

Finanzielle und ökologische Gründe

Dass die Stadtberner Kunsteisbahnen zuerst nur für Vereine und erst später für die Öffentlichkeit ihre Tore öffnen, hat laut einer Mitteilung des Stadtberner Sportamts von 2015 zwei Gründe. Einerseits beginnt die Eishockey-Meisterschaft in den verschiedenen Ligen in Bern immer Anfang Oktober. Die Eishockeyfelder müssen also ab diesem Zeitpunkt bereit sein.

In den oft noch warmen Oktoberwochen ist die Eisaufbereitung anderseits energie- und kostenintensiv, der Publikumsaufmarsch hingegen bescheiden. Aus Spar- und ökologischen Gründen beschloss deshalb der Gemeinderat vor ein paar Jahren, die Publikumsfelder erst im November aufzueisen. Mit dem Ja zum Budget 2015 sagte das Volk 2014 Ja zu diesem Prinzip.

Die Erfahrungen mit dieser gestaffelten Eröffnung der Eisbahnen seien gut, schreibt Berns Direktion für Bildung, Soziales und Sport in der Mitteilung vom Montag. Deshalb wird das Prinzip also fortgeführt.

2014 hatte die Stadt Bern erstmals die Anlage Ka-We-De gestaffelt eröffnet. 2015 sollte dieses Prinzip auch fürs «Weyerli» gelten. Just in jenem Jahr verhinderte allerdings ein Leck im Kühlsystem die gestaffelte Eröffnung. (msl/sda)