Berner Kirchenfeldbrücke früher wieder offen als geplant

Die Sanierung der Berner Kirchenfeldbrücke kommt schneller voran als geplant. Das Bauwerk kann voraussichtlich schon am 15. Oktober wieder für den Verkehr freigegeben werden, nicht erst am 9. November wie ursprünglich geplant.

Grund dafür sind das gute Wetter und ein Bauverlauf ohne Zwischenfälle, wie Berns Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün am Donnerstag mitteilte. Gesperrt worden war die Kirchenfeldbrücke am 23. Juli.

Seit diesem Tag können weder Autos noch Busse noch Trams über die Brücke fahren, denn die Tramgleise und die Fahrleitungen werden ersetzt. Nur Fussgängern ist das Passieren der Brücke via Trottoirs gestattet.

Die Umleitungen des öffentlichen Verkehrs funktionieren laut der Stadt Bern gut und werden von den Fahrgästen akzeptiert. Auch die Umleitungen des motorisierten Individualverkehrs hätten sich gut eingespielt.

Zu Ende geht am 15. Oktober die Intensivbauphase an der Kirchenfeldbrücke. Stahlbauarbeiten an der Tragkonstruktion dauern aber bis zirka Mitte November, ebenso Arbeiten an der Brückenbeleuchtung. (mer/sda)