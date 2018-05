Berner Kellerkultur erhält eigenen Kredit

«Von Graffenried setzt ein Zeichen»

Die Berner Kulturveranstalter (Bekult) sind erfreut über den Geldsegen aus der Stadtkasse. Die Erhöhung der Kulturbeiträge um über 2,2 Millionen Franken sei ein «klares Bekenntnis zur Kultur in der Stadt Bern», sagt Bekult-Präsident Bernhard Giger. Bisher habe man unter Kulturförderung vor allem die Beiträge an die grossen Institutionen verstanden. Ein Kennzeichen der Stadtberner Kultur sei aber ihre Kleinteiligkeit und Vielseitigkeit. Mit der markanten Erhöhung der direkten Förderbeträge um 18,6 Prozent werde der erwähnten Vielseitigkeit nun Rechnung getragen.



«Stadtpräsident Alec von Graffenried löst ein Wahlversprechen ein und setzt damit ein Zeichen», sagt Giger. Der Bekult-Präsident versteht dies auch als eine Art Korrektur der Entwicklung in den letzten drei Förderperioden, als die Beiträge an die Hauptstadtkultur nur wenig erhöht wurden. «So gesehen hätte die Erhöhung der Beiträge für die kommende Subventionsperiode noch grosszügiger ausfallen können.» Laut Giger wären auch 3,5 bis 4 Millionen Franken angemessen gewesen.



Der Bekult-Präsident ist auch Leiter des Kornhausforums. Der Beitrag an diese Institution wird um 50'000 auf 810'000 Franken erhöht. Knapp die Hälfte des Mehrbetrags wird von der Stadt beigesteuert.



Auawirleben frohlockt



Massiv mehr Geld gibt es fürs Theaterfestival Auawirleben. Mit der Erhöhung um 270'000 auf 600'000 Franken solle dem «Schwerpunkt zeitgenössische Kultur» entsprochen werden, hält die Stadt fest. «Der neue Beitrag entspricht endlich auch dem Bild, welches das Publikum von uns hat», sagt Festivalleiterin Nicolette Kretz. So werde man oft in einem Atemzug mit dem Belluard in Freiburg oder dem Theaterfestival in Basel genannt – obwohl das Budget bisher massiv kleiner war. «Wir haben zum Beispiel nicht einmal eine richtige Kommunikationsstelle.»



Wie das neue Geld konkret verwendet werde, könne sie noch nicht sagen, so Kretz. «Es gibt uns in der Programmgestaltung aber sicher mehr Flexibilität.» So sei es bisher vorgekommen, dass man gewisse Gruppen gerne eingeladen hätte – dies aber schlicht zu teuer gewesen wäre. Zudem wolle man in der Stadt sichtbarer werden, zum Beispiel mit einem grösseren Festivalzentrum oder Anlässen in den Quartieren. «Wir müssen jetzt aber erst mal die konkreten Möglichkeiten ausloten», so Kretz.