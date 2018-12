Berner Forscher werben erfolgreich in Amerika

Keine Schweizer Universität wirbt so erfolgreich um Gelder aus Amerika wie die Universität Bern. 2018 erhielten die Berner Forscher 2,9 Millionen Dollar aus Übersee, das berichtet die «Schweiz am Wochenende». Damit sei die Uni Bern «Trumps liebstes Kind», schreibt die Zeitung. Doch ganz so einfach ist die Sache nicht: Bei den erwähnten Geldern handelt es sich um Projektförderungsbeiträge, erklärt Birgit Bucher, Pressesprecherin der Universität.

Zu beachten sei, dass diese Fördergelder in aller Regel nicht direkt von der US-Regierung, sondern von spezialisierten Agenturen und Förderinstitutionen stammen würden. Die ETH erhielt dieses Jahr aus amerikanischen Fördertöpfen 0,64 Millionen Dollar, die Universität Zürich gar nichts.

Die meisten Mittel erhielt die Uni Bern im Jahr 2018 durch die National Institutes of Health (NIH), der mächtigsten amerikanischen Forschungsbehörde mit einem jährlichen Budget von etwa 30 Milliarden Dollar. Ein Forschungsprojekt des Berner Instituts für Sozial- und Präventivmedizin erhielt dieses Jahr 2,5 Millionen Dollar aus dem Fördertopf des NIH. In Zusammenarbeit mit der Universität Kapstadt verglichen Berner Forscher die Daten von HIV-positiven Patienten in Südafrika und in der Schweiz. Dabei kamen sie zum Ergebnis, das der Therapieerfolg nahezu identisch war in den beiden Ländern. Und dies obwohl in der Schweiz 36 unterschiedliche antiretrovirale Substanzen verabreicht wurden und in Südafrika nur vier.

Ein weiteres Forschungsprojekt mit Berner Beteiligung, welches sich mit der Heilung von Prostatakrebs befasst, erhielt einen Zuschlag von fast 400000 Dollar vom NIH. Alle Ergebnisse der unterstützten Forschungen würden veröffentlicht, heisst es bei der Universität, und sind somit für alle Interessierten einsehbar. Der US-Präsident Donald Trump wollte dem NIH nächstes Jahr die Mittel um ganze sechs Milliarden Dollar streichen. Der Senat und das Repräsentantenhaus legten bereits mehrmals das Veto ein bei den Kürzungsanträgen des amerikanischen Präsidenten.

Schweizer zahlen mehr

Aber warum erhält die Universität Bern so viele Gelder aus Amerika? Die Berner Forscher der beiden erwähnten Projekte hätten Gesuche bei der NIH gestellt, heisst es bei der Universität. «Dass sie damit erfolgreich waren, kann auch als Ausdruck für die hervorragende Qualität der Forschung der Universität Bern gerade im Bereich Medizin gewertet werden», sagt Bucher. Bei der Uni Bern fördert man Forschende aktiv dabei, sich um sogenannte «kompetitive Drittmittel» zu bewerben.

Dennoch muss man die US-Gelder in Relationen sehen. Vom Schweizerischen Nationalfonds erhielt die Universität Bern alleine letztes Jahr Fördermittel von über 100 Millionen Franken. 2017 betrug der Anteil, den die Forschungsförderung gemessen an der Gesamtfinanzierung an der Universität Bern ausmachte, 15,5 Prozent. Für die Universität hat die Werbung um Drittmittel, aus öffentlicher und aus privater Hand, eine hohe Priorität. Es ist ein vorrangiges Ziel der Universitätsleitung, die Summe der eingeworbenen Drittmittel in den nächsten Jahren noch zu steigern. (DerBund.ch/Newsnet)