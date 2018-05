Bern nimmt Abschied vom ehemaligen Stadtpräsidenten

Das Bild hat schon fast symbolischen Wert: Im Angesicht des Jüngsten Gerichts am Münsterportal steht tout Berne geduldig an, um durch das Portal in die Kirche eingelassen zu werden: Freundinnen und Freunde aus der Sozialdemokratie, politische Gegner, Persönlichkeiten aus Gesellschaft, Sport, Kultur und Kunst.

Sie alle wollen jetzt Alexander Tschäppät das letzte Geleit geben, dem Berner Stadtpräsidenten, der nach seinem Abgang Ende 2016 den Ruhestand nur ein gutes Jahr geniessen konnte, bis er einer schweren Krankheit erlag.

Grosse Menschenmengen sind träge, und nur langsam ergiesst sich die Traube der Wartenden ins Kirchenportal. Bundesrätin Simonetta Sommaruga ist hier, Tschäppäts Amtsnachfolger Alec von Graffenried, Tschäppäts Witwe Christine Szacacs, Gemeinderatsmitglieder, Regierungsräte und –rätinnen.

So klassisch der Ort für die Trauerfeier ist, so unorthodox wird die Feier sein. Zwar gibt es Musikstücke mit Orgel und Trompete, doch wird damit ein Lied begleitet, das bei Trauerfeiern eher unüblich ist: «W. Nuss vo Bümpliz» von Patent Ochsner. Die Kirche ist voll. Draussen gibt es Lautsprecher, damit auch diejenigen mithören können, die keinen Platz mehr gefunden haben.

