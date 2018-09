Bern im Bann der Champions League

Die Stadt Bern steht heute Mittwoch ganz im Zeichen der Champions League. Die Fans der Young Boys fiebern dem ersten Spiel ihrer Mannschaft in der europäischen Königsklasse entgegen.

Aus England werden knapp 2000 Fans von Manchester United erwartet. Das Spiel im Stade de Suisse ist ausverkauft, auf dem Schwarzmarkt werden Tickets für mehrere hundert Franken angeboten. Wer kein Billett hat und trotzdem unter die Leute will, findet in der Stadt mehrere Public Viewings.

Vom Fussballfieber profitieren besonders auch Gastronomie und Hotellerie. So sind sämtliche Hotelzimmer in und um Bern ausgebucht, wie Beatrice Imboden, Präsidentin von Hotellerie Bern Mittelland, im Lokalsender TeleBärn sagte. Wer kurzfristig ein Zimmer benötigt, wird sich in Thun oder Burgdorf umsehen müssen.

Die Wirte der Stadt hoffen ebenfalls auf regen Umsatz. Das Bier dürfte auch angesichts des spätsommerlichen Wetters in Strömen fliessen. Zum Beispiel im Pickwick Pub, wo der Manager auf den Besuch vieler trinkfreudiger Engländer hofft. Schliesslich hat er dafür extra Werbung in Manchester gemacht. (msl/sda)