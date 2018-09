Bern gibt Gas

Übermorgen beginnt die 62. Weltmeisterschaft der Gasballons «Gordon Bennett» – erstmals in Bern. Der Anlass soll drei bis vier Tage dauern und startet auf der Grossen Allmend.

Der eigentliche Wettkampf fängt am Freitagabend an: Im Minutentakt werden die Teilnehmenden in ihren Gasballons von Bern aus abheben – die Routen sind nicht bekannt. Via GPS wird die Position der 20 Ballons live mitzuverfolgen sein. Dafür werden auf der Allmend Grossbildschirme aufgestellt, die das Geschehen rund um die Uhr verfolgen. Wer nachts lieber von zu Hause aus zusehen möchte, kann die Teams über ein Livetracking auf dem Portal Gordonbennett.aero orten.

Für Zuschauerinnen und Zuschauer wird es während der Veranstaltung kulinarische Spezialitäten aus aller Welt vom Caterer Food Truck Happening Schweiz geben. Auf der Grossen Allmend wird Emmental Tourismus ein kleines Dorf aufbauen, das den internationalen Besuchern einen Einblick in die Region vermitteln soll. Der Berner Aero-Club unterhält die Zuschauer mit akrobatischen Flugkunststücken. Finanziert wird der Event von Energie Wasser Bern (EWB) und dem Flugzeughersteller Airbus.

Gas einsparen

Gewinnen wird nicht das Team, das am längsten in der Luft bleibt, sondern jenes, das den weitesten Weg zurücklegt. «Die Ballonfahrt wird durch die Menge an Ballast begrenzt», sagt OK-Präsident Léon André von «Gordon Bennett Bern 2018». Jedes Team habe gleich viele Ressourcen zur Verfügung. Dabei muss man Wetter und Luftströmungen beachten, um möglichst wenig Gas zu verbrauchen. Eine weitere Schwierigkeit bildet laut André die Einschränkung, dass nicht jedes Land überflogen werden darf. So gibt es etwa für die Ukraine, die Türkei und Kosovo keine Lande- und Flugerlaubnis.

20 Teilnehmer aus der ganzen Welt kämpfen dieses Jahr um die Meisterschaft. Jedes Land dürfte theoretisch drei Teams stellen. Nur die Schweiz, Deutschland und Frankreich haben drei Ballons am Start. Zwei Teams stammen jeweils aus Polen, Österreich und den USA. Mit nur einem Team dabei sind die Belgier, Tschechen, Australier, Japaner und Russen.

Sieben Schweizer Siege

Wer entscheidet, wer an der Weltmeisterschaft teilnehmen darf? Über die Zulassungskriterien könne jedes Land selbst entscheiden, erklärt André. «Wie wir wissen, wird beispielsweise in Deutschland eine Ausscheidung gefahren.» Dort müssen die Bewerber innerhalb von 48 Stunden so weit wie möglich kommen. In der Schweiz haben sich bisher nie mehr als drei Teams gleichzeitig beworben. Bisherige Austragungsorte waren die Städte Zürich, Genf, Basel, Wil SG und Freiburg. Die Weltmeisterschaft wird insgesamt zum siebten Mal in der Schweiz durchgeführt.

Der Rekord der zurückgelegten Strecke liegt bei 3400 Kilometern in 65 Stunden. Letztes Jahr schafften es die Sieger aus Frankreich in 36 Stunden etwas über 1800 Kilometer weit. Die längste Fahrt im Jahr 1995 dauerte 92 Stunden, die deutschen Sieger kamen auf 1600 Kilometer. Seit dem ersten «Gordon Bennett»-Wettbewerb im Jahr 1906 trugen sieben Schweizer Teams den Sieg davon. (Der Bund)