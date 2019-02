«Bärnerbär» wird zur Pendlerzeitung

Dutzende Verteilkästen für Gratiszeitungen stehen seit Ende 2018 in der Stadt Bern leer – Grund dafür ist, dass Ringier die gedruckte Ausgabe des «Blick am Abend» eingestellt hat. Nun will der «Bärnerbär» in die Bresche springen und ab dem 1. April an den 66 Standorten, an denen bereits «20 Minuten» aufgelegt wird, seine Gratiszeitung auch über die Verteilkästen in Umlauf bringen, wie die Stadt Bern mitteilt. Der Gemeinderat hat der IMS Medien AG, der Herausgeberin des «Bärnerbär», eine entsprechende Sondernutzungskonzession erteilt.

Der «Bärnerbär» erscheint als regionale Gratiszeitung wöchentlich in einer Auflage von rund 100'000 Exemplaren. Weil nun wieder zwei Produkte im öffentlichen Raum vertrieben würden, sollen wie gewohnt Zweier-Zeitungsboxen verwendet werden.

(msl/pd)