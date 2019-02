Automobilist stirbt nach Selbstunfall in Bern

Die regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland und die Berner Kantonspolizei gehen davon aus, dass dem Unfall ein medizinisches Problem des Lenkers vorausging. Das schreiben sie in einer Mitteilung vom Donnerstag. Die Polizei hat Ermittlungen zu den Umständen aufgenommen. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 49-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern. Er fuhr vom Neufeld her kommend in Richtung Forsthaus-Kreuzung. Kurz nach der Ausfahrt des Kreisels am Ende der Länggassstrasse geriet das Auto auf die Gegenfahrbahn, touchierte ein entgegenkommendes Auto und prallte in den Baum am Strassenrand. (mon/sda)