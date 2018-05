Aus Nord-Süd-Bar wird ein Grotto

Die Nord-Süd-Bar ist zu. Nach 15 Jahren hat der Wirt Mehmet Fehimli Ende April den Schlüssel des Lokals abgegeben. Nun decken Plastikfolien die Fenster an der Aarbergergasse 10 ab und im Innern wird emsig gearbeitet. Maler streichen die Wände. Ein Pizzaofen wird gebaut und ein Arbeiter montiert Muschelschalen aus Gips als Lampen an der Wand. Denn aus der Nord-Süd-Bar wird das Ristorante San Gottardo.

Unmittelbar nebenan ist die Pizzeria Rialto. Nur um die Ecke ist das Grissino und quer über den Platz das Luce. Braucht es also wirklich eine weitere Pizzeria? «Nein», sagt Irfan Kadriji. «Das San Gottardo wird ein Grotto, ein typisches Tessiner Restaurant.» Auf der kleinen Karte würden Tessiner Spezialitäten angeboten. «Ich liebe Kaninchenragout mit Polenta.» Und alles werde frisch zubereitet: die Polenta, das Brot, die Pasta. «Das gute Essen ist meine Leidenschaft», sagt der gelernte Autolackierer. Wenn die Menschen etwas Gutes gegessen hätten, dann seien sie zufrieden und glücklich.

Es sei schon immer sein Traum gewesen, ein eigenes Lokal in Bern zu eröffnen, sagt Kadriji, der in Albanien zur Welt kam. «Als ich vor 20 Jahren in die Schweiz kam, war Bern meine erste Station», erzählt er. Nun habe er die Gelegenheit beim Schopf gepackt und erfülle sich seinen Wunsch. Doch wie kommt der Albaner, der italienische Restaurants führt, auf die Tessiner Küche? Immerhin unterscheidet sie sich von der hier bekannten italienischen Küche wesentlich. Eine Freundin führe im Tessin ein Grotto. «Ich war begeistert, als ich sie besuchte.» Zudem gebe es in Bern tatsächlich schon viele italienische Restaurants und Pizzerien. «Grottos hat es aber fast keine.» Wenn alles nach Plan laufe, dann öffne das Lokal am 14. Juni seine Türen.

Pizzen gehören nicht zur Tessiner Küche. Trotzdem wird im Lokal ein Pizzaofen gebaut. «Wir bleiben ihr treu», sagt Kadriji, der bereits in Lyss zwei Pizzerien führt. Zudem seien im Grotto auch Familien mit Kindern willkommen. «Ich hatte selber drei Kinder und weiss, was sie wollen.» Die Pizzas wird ein junger Neapolitaner zubereiten. «Das ist eine halbe Wissenschaft», sagt Kadriji. Und worin liegt das Geheimnis einer guten Pizza? «Im Teig», sagt der Wirt entschieden. Der Ofen, die Beilagen: «Sie spielen nur eine Nebenrolle.»

(Tages-Anzeiger)