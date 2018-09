Aufgetischt: Rübendelfine und Mochibällchen

Was Europäer als chinesisches Essen einstufen, ist oft eine angepasste Version: Marinierte Schweinsfüsse, Fischköpfe oder spezielle Zutaten findet man selten auf Speisekarten. Mary-Ann Chu, Inhaberin des im Frühling eröffneten Chu Garden im Weissenbühl, sprach – noch als Leiterin des Boky an der Laupenstrasse – mit der «Berner Zeitung» über diesen kulturellen Spagat und schwärmte von der authentischen Küche des Pariser Chinatown. Doch das ist für Familie Chu kein Grund, ihr kulinarisch-chinesisches Erfolgsrezept für Bern zu verändern – sie erweitert es aber im Chu Garden um Menüs aus der koreanischen Küche.

Es ist im Kanton Bern das erste Restaurant, das Speisen vom koreanischen Grill anbietet. Dieser prägt das Interieur: Die mit gutem Abstand im Raum verteilten Tische verfügen alle über einen Grill, der mit Holzkohle betrieben wird. Damit die Gäste danach nicht riechen wie nach einer Grillfleischorgie am Feuer, sind über jedem Tisch emaillefarbige Abzüge angebracht. Farblich ergänzt sich das gut mit den hellen Tönen der Tapete und Farbtupfern von Orchideen. Der Grill ist in verschiedenen Grössen und mit diversen Beilagen zu haben: Poulet, Rind, Speck, vegetarisch, Meeresfrüchte und Deluxe (Fr. 75.–), mit Rib Eye und Seeteufel. Kenner bestellen Rindszunge (Fr. 12.–), Schweinshals (Fr. 12.–) oder Reispapier (Fr. 4.–) dazu.

Eine weitere Option für zwei Esser ist das traditionelle chinesische Hot Pot, eine Art Fondue chinoise (ab Fr. 49.–/Person) oder ein vierteiliges Menü mit Peking-Ente (Fr. 69.–/Person). Fleisch, Poulet und Eier stammen aus der Schweiz, die Ente kommt aus Deutschland, die Crevetten aus Vietnam und der Fisch aus der Nordsee.

Die Testesser entscheiden sich trotz der Grills für separate Menüs. Zu einem etwas gar süssen Kokossaft (Fr. 4.90) mit Röhrli-konformen Stückchen wählen wir einmal Chinesisch und einmal Koreanisch, angefangen mit perfekt knackig frittierten Wan-Tan-Täschchen, die mit einer süsssauren Sauce serviert werden (Fr. 8.50) und einem Rindfleisch nach Szechuan-Art (Fr. 29.50). Das Hauptgericht wird als scharf bezeichnet, ist aber recht mild. Generell hätte dem Gericht, das wir mit kantonesischem Reis bestellen, etwas Mut zu mehr Gewürzen gutgetan. Dafür ist die Schnitzerei der Karotte ein Meisterwerk: Ein Delfin mit Flügeln entspringt dem Teller.

Die Testesserin hat sich, nachdem das zuvorkommende Personal die Unterschiede der Vorspeisen erläutert hat, für die schmackhafte vegetarische Mandu-Vorspeise (Fr. 8.50) entschieden. Darauf folgt das Bibimbap mit Rindfleisch (29.50) in einem heissen Tontopf. Pilze, Sojasprossen, Karottenstreifen und Zuchettistücke liegen zwischen Reis und Fleisch, darüber kommt ein frisch aufgeschlagenes Ei.

Der Chef de Service persönlich kommt an den Tisch, um zu erklären, wie die scharfe, nach Geheimrezept angefertigte Sauce mit Sesam eingemischt werden muss, damit das Ei am Ende wie beim Fried Rice gekocht ist. Die Speise ist solid, aber auch nichts Aussergewöhnliches. Gut hätte man das Gericht beispielsweise mit Kimchi, der scharfen koreanischen Speise aus fermentiertem Kohl, oder mit Algen ergänzen können – auch wenns nur zum Probieren in einem kleinen Schälchen gewesen wäre. Denn das Testessen – mitsamt dem in Reiskuchen eingehüllten Earl-Grey-Eis (Fr. 3.50) zum Dessert – hat den Appetit auf mehr asiatische Essensexperimente geweckt. (Der Bund)