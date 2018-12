Aufgetischt: Hummus zum Essen, Affenalarm zum Rauchen

Über die Mieter dieses Hauses könnte man vielleicht eine Fernsehserie verfassen: unter anderem die Swiss Jazz School, ein Bestattungsinstitut, die Botschaft von Chile, die Caritas, eine Sicherheitsberatungsfirma – und seit diesem Jahr auch ein orientalisches Restaurant. Die Rede ist vom Hochhaus am Berner Eigerplatz.

Das Restaurant Alsafir hat ein asiatisches Lokal abgelöst und den Räumlichkeiten arabisches Flair eingehaucht. Prunkstück des Raums ist eine orientalische Sofa-Ecke mit einem riesigen, mit Ornamenten verzierten Couchtisch. Das Restaurant ist an diesem Mittag nicht allzu gut besucht, umso freundlicher werden wir vom jungen Wirt empfangen. Die Karte ist überschaubar und nicht besonders originell: klassische libanesisch-nahöstliche Mezze und Grillgerichte.

Wir nippen am arabischen Tee, der in schmucken silbrigen Kännchen serviert wird (Portion 4.50 Fr.), als uns der Wirt mit einer kostenlosen Vorspeise überrascht: mit einer schmackhaften gelben Linsensuppe und mit würzigen Oliven aus Tunesien. Wir lassen unseren Blick über den neu gestalteten Eigerplatz schweifen – vom Lokal, das auf drei Seiten Fenster hat, lässt sich das Geschehen gut beobachten.

Noch besser wäre der Blick von der Terrasse aus, die in wärmeren Zeiten zur veritablen Shisha-Lounge wird. Auf der letzten Seite der Speisekarte finden sich entsprechend 24 verschiedene Aromen an Wasserpfeifentabak (20 Fr. je Shisha). Wie schmecken wohl die Sorten namens Affenalarm oder Bon Voyage?

Nicht überraschend, aber saftig grilliert ist der Mixed-Grill- Teller mit Pommes frites (21.50 Fr.): Je ein Spiesschen mit Poulet, Rinds- und Lammhackfleisch, dazu die Kichererbsenpaste Hummus und das Auberginenmus Baba Ganoush, jeweils leider in etwas spärlichen Mengen. Die Begleiterin hat sich für den gemischten Vorspeisenteller entschieden (17.50 Fr.). Auch hier unterscheidet sich das Gebotene kaum von anderen orientalischen Restaurants in Bern: Falafel, frittierte Käseröllchen, Hummus, Baba Ganoush, Fladenbrot, Reis im Weinblatt und zwei, drei weitere Komponenten, schön angerichtet auf hübsch gemustertem Geschirr. Die Begleiterin findets fein, stört sich aber am säuerlichen Beigeschmack des Auberginenmus.

Zum Schluss erntet der Wirt zwei Pluspunkte: Die Kritik betreffend das Auberginenmus nimmt er gerne entgegen und gelobt, ein anderes Rezept auszuprobieren. Und gleichzeitig tischt er zwei wunderbare, hausgemachte Baklavas auf. (Der Bund)