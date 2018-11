Aufgetischt: Einkaufen und geniessen

Einkaufen und danach unter demselben Dach etwas essen, das ist nicht nur in einschlägigen Warenhäusern und Shoppingcentern möglich. Auch im «Dreigänger», der Anfang dieses Jahres beim Drahtesel im Liebefeld eröffnet wurde, lassen sich die beiden Tätigkeiten bestens verbinden: Zuerst ein wenig im Secondhandladen schmökern – einst der Laden Pico Bollo am Berner Bollwerk, in dem neben Kleidern und ausrangierten Accessoires auch Produkte aus der hauseigenen Metallwerkstatt sowie aus anderen sozialen Institutionen feilgeboten werden. Ist man hier erst fündig geworden, sind es nur ein paar wenige Schritte bis ins stilvoll eingerichtete Lokal. Damit gibt es also gleich zwei gute Gründe, das jüngste Projekt des Drahtesels selber auszutesten.

Als wir das Lokal kurz vor Mittag betreten, sind erst wenige Tische besetzt. Wir deponieren Taschen und Mäntel bei einem der wenigen Zweiertische, setzen uns aber vorerst nicht, sondern machen uns auf den Weg zur Essensausgabe. Wir behändigen Tablett und Besteck und schauen uns das Angebot an. Dieses ist klein und saisonal: Am Mittag werden jeweils zwei Menüs angeboten, ein vegetarisches und eines mit Fleisch. Am Testtag stehen Pappardelle an einer würzigen Tomatensauce mit Kapern, Oliven und Broccoli (klein 13.50 Fr./gross 15.50 Fr.) sowie in Bier geschmorte Kalbsbrustschnitten mit Gemüse und Pappardelle (klein 14.50 Fr./gross 16.50 Fr.) auf der Karte. Am Freitag wird jeweils ein Überraschungsmenü angeboten. Für den kleinen Hunger eignet sich die Salatschüssel (klein 7.50 Fr./gross 9.50 Fr.), eines der diversen Sandwichs (ab 6 Fr.) oder die Tagessuppe.

Uns gelüstet heute nicht nach Fleisch, weshalb wir uns für das Vegi-Menü entscheiden, dazu bestellen wir eine kleine Schale der Tagessuppe (3.50 Fr.), eine Kürbis-Ingwer-Suppe. Die Pappardelle werden nach Wunsch von der freundlichen Bedienung mit Chili und Koriander garniert, die Suppe wird mit gerösteten Kürbiskernen aufgepeppt. Zum Trinken nehmen wir eine Lola-Limonade (4.50 Fr.) und eine Quittenschorle (5 Fr.). Wir sind zufrieden mit unserer Wahl: Die Tomatensauce ist würzig, die Pappardelle sind genau richtig durch. Am besten schmeckt uns aber die Suppe, die dank des Ingwers eine leicht scharfe Note aufweist. Obwohl wir eine kleine Portion bestellt haben, sind wir satt. Dennoch wollen wir nicht auf den Schokoladen-Bananen-Kuchen (4 Fr.) verzichten, ein wahrlich gelungener Abschluss unseres ganz persönlichen Dreigängers.

Für heute ist unser Besuch im «Dreigänger» zu Ende. Doch wir kommen wieder. Vielleicht bereits am nächsten Freitag, wenn hier die Berner Blaskapelle Traktorkestar spielt – dann werden Restaurant und Laden zum Kulturbetrieb. (DerBund.ch/Newsnet)