Aufgetischt: Ein Tisch im Kleefeld

Zugegeben, es gibt schwierigere Aufgaben im Journalistenalltag, als Begleitpersonen für den Besuch eines Restaurants zwecks Gastrokritik zu finden. Beim Restaurant Kleefeld in Berns Westen bekundeten aber neben Arbeitskollegen auch gleich noch Angehörige und ehemalige Redaktionskollegen Interesse. Grund dafür ist weniger der Ruf der Küche, als der Ruf der Gastgeber: 2018 haben die beiden SVP-Haudegen Thomas Fuchs und Erich Hess das Kleefeld übernommen. Fuchs als Eigentümer, Hess als Tätschmeister.

Doch hier soll es um die Küche und nicht die Küchenmeister gehen. Und diese ist, so steht es jedenfalls in der Speisekarte, «köstlich, kulinarisch, schweizerisch». Beim Blättern wird deutlich, was damit gemeint ist: fleischlastig. Für Vegetarier stehen nur zwei Gerichte zur Auswahl. Gemüsereis (19.50 Fr.) und Gemüserösti (22.50 Fr.).

Das einzige vegetarische Gericht, das von den letztlich 12 Testesserinnen und Testessern näher begutachtet wurde, ist der Vorspeisen-Salat (7.–). Nicht gegeizt haben die Köche dabei mit der Sauce, die auch für eine dreifache Salatmenge locker gereicht hätte. Wem aber die Honig-Vinaigrette aus kalt gepresstem Rapsöl und Himbeeressig langsam zum Hipster-Halse raushängt, dem sagt die dickflüssige, weisse Sauce geschmacklich durchaus zu.

Seit das kongeniale SVP-Duo die Beiz übernommen hat, überbieten sich Parteikollegen mit Fotos von Kleefeld-Gerichten auf ihren Social-Media-Profilen (vulgo: Foodporn). Die Hoffnung der Testesser, Parteikader bei vertraulichen Gesprächen zu belauschen, zerschlägt sich aber schnell. Die beiden älteren Herren beim Eingang sprechen Türkisch – und eher nicht über SVP-Interna. In der Raucherbar wird zwar ein JSVP-Mitglied gesichtet, doch die junge Frau verabschiedet sich alsbald von ihren Begleiterinnen. Und die Gruppe junger Männer mit Migrationshintergrund erholt sich gerade vom Dreh eines Strassenrap-Videos. Sie wird zwar von Hess mit einem freundlichen «Grüessech» willkommen geheissen, aber nicht im Hinblick auf eine Parteimitgliedschaft umworben.

So galt die Konzentration ganz dem Essen. Und dem Service. Letzterer überzeugte vorbehaltlos. Die drei Frauen waren freundlich, aufmerksam und flink. Ihnen war es zu verdanken, dass das sich anbahnende Schnitzel-Gate glimpflich endete: Während der Testesser noch mit Staunen beschäftigt war, da sein «Original Wiener Schnitzel» (40.50 Fr.) dem panierten Schweinsschnitzel des Tischnachbarn (21.50 Fr.) täuschend ähnlich sah, eilte bereits die Servicekraft herbei und korrigierte das Malheur ungefragt.

Vom Essen selber waren die Testesser nur so durchschnittlich begeistert. Die Schnitzel waren «in Ordnung», die Pommes frites aber viel zu kross. Dafür hätte die Rösti zur Bratwurst (19.50 Fr.) ein bisschen mehr Hitze vertragen. Bei den Eglifilets (39.50 Fr.) wiederholte sich die Salat-Problematik mit allzu grosszügigem Einsatz von weisser, dickflüssiger Sauce. Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis wies der Wochenhit (25.50 Fr.) aus: Neben dem inbegriffenen Vorspeisen-Salat gehörten ein Saltimbocca mit Risotto und zwei gekochte Cherrytomaten (wegen gesund) dazu.

Zufrieden zeigte sich die jüngste Testesserin. Ihr «Crispy Chicken Burger» (21.50 Fr.) sei «deutlich besser als das Zürcher Essen in der Tagesschule». Einzig die dekorable Erdbeerscheibe behagte ihr aus ökologischen Gründen nicht sonderlich. Auf den Wein (Nero d’Avola; 38 Fr./Flasche) verzichtete sie, den anderen Testesserinnen und Testessern mundete er aber vorzüglich.

Und dann gesellte sich Hess persönlich zur Runde, nachdem er, wie von der Service-Chefin geheissen, sein Hemd gerichtet hatte. Die Rolle des Gastgebers steht ihm gut. Er entschädigte die zu krossen Pommes frites mit Gratis-Kaffee für alle und zeigte sich gewohnt zugänglich. Ein Spruch hier, ein Lachen dort, ein Bier hüben und eine Zigarette drüben. Das Hess-Prinzip funktioniert. In der Politik wie auch im Kleefeld.

